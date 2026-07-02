Kegagalan tim nasional Senegal lolos dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu badai kritik di kalangan media Senegal, setelah “Singa Teranga” membiarkan keunggulan dua gol tanpa balas yang mereka raih hingga menit ke-86 sirna, sebelum akhirnya kebobolan tiga gol saat menghadapi Belgia, yang terakhir berasal dari tendangan penalti pada menit ke-119 babak perpanjangan waktu kedua, sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan dramatis dengan skor 2-3.

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, mayoritas surat kabar dan situs web Senegal menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kekalahan yang menyakitkan, melainkan kehancuran yang tidak dapat dibenarkan, dengan menuding langsung satu orang, yaitu pelatih nasional Babi Thiaw, yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya tiket lolos ke babak 16 besar.

Gol pada menit ke-120

Surat kabar “Yur-Yur” memberi judul laporannya: “Bagaimana Pelatih Memberikan Tiket Kualifikasi kepada Belgia?”, dengan menyatakan bahwa “gol pada menit ke-120 sepenuhnya merupakan kesalahan Babi Thiaw”, dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai “skenario yang kejam dan tidak dapat dipahami”.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa apa yang terjadi “bukanlah kegagalan para pemain, melainkan akibat manajemen manusiawi dan taktik yang bencana”, sambil mencatat bahwa pelatih mundur secara berlebihan ke lini belakang, serta menanamkan rasa takut di dalam tim melalui pergantian pemain yang digambarkannya sebagai “tidak masuk akal”, terutama penggantian Babi Jaye dengan Lamine Kamara, sebuah keputusan yang dianggap surat kabar tersebut sebagai “bunuh diri” dan berkontribusi menghancurkan kerja keras yang telah dilakukan para pemain sepanjang pertandingan.

Lamine Camara masuk ke lapangan pada menit ke-66 menggantikan Pape Gaye, sebelum menerima kartu kuning hanya satu menit kemudian, lalu melakukan pelanggaran yang membuat wasit memberikan tendangan penalti penentu bagi Belgia pada detik-detik terakhir perpanjangan waktu.

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Mimpi Buruk Latihan

"Le Soleil" pun tak kalah tajam, dengan memilih judul yang pedas, "Mimpi Buruk Pelatihan!", menegaskan bahwa keputusan Thiaw, terutama pergantian pemain yang dilakukannya, menyebabkan tim kehilangan keseimbangan dan secara langsung berujung pada tersingkirnya mereka dari turnamen.

Sedangkan surat kabar “L’Obs” menampilkan judul yang mengejutkan di halaman depannya: “Babi... Selamat Tinggal!”, disertai foto pelatih asal Senegal tersebut, serta mengutip pernyataan mantan pelatih klub Snips Tees, Jauso Drami, yang menegaskan bahwa Thiaw “tidak layak lagi memimpin staf teknis tim nasional”.

Pilihan yang Bencana

Dalam konteks yang sama, “Libération du Sénégal” menggambarkan kejadian tersebut sebagai “sangat kejam”, menegaskan bahwa pelatih tersebut membuat “pilihan-pilihan yang bencana dan tragis” yang berkontribusi pada keruntuhan tim pada menit-menit terakhir.

Surat kabar lain juga menyalahkan pelatih atas kegagalan tersebut; “Le Quotidien” menulis tentang “kesalahan taktis Babi Thiaw”, sementara “En Kite” mengajukan pertanyaan langsung: "Apakah Thiaw harus dipecat?", sementara "Reumi Sport" menilai bahwa sang pelatih "telah menenggelamkan tim nasional Senegal dengan tangannya sendiri".

Sementara itu, situs “WeSport” menegaskan bahwa skenario tersebut sangat menyakitkan bagi para pemain, namun pada saat yang sama menekankan bahwa “tanggung jawab utama atas kegagalan ini ada pada pelatih”, dengan menilai bahwa keputusan-keputusan teknisnya merupakan faktor utama yang menyebabkan hilangnya kemenangan.

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Thiaw sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

Sementara itu, situs "Seni News" berpendapat bahwa Senegal "hanya bisa menyalahkan diri sendiri", namun kembali menegaskan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas tersingkirnya tim ini adalah Thiaw, dengan menjelaskan bahwa citra tim nasional berubah total setelah pergantian pemain, berbeda dengan tim nasional Belgia yang para pemain cadangannya berhasil membalikkan keadaan pertandingan, sementara para pemain cadangan Senegal tidak memberikan kontribusi apa pun baik dalam hal penguasaan bola, semangat, maupun pengaruh.

Di sisi lain, Thiaw membela keputusannya meskipun mendapat gelombang kritik, menegaskan bahwa staf pelatih terpaksa melakukan pergantian karena sejumlah pemain mengalami kelelahan dan masalah fisik. Ia mengatakan, “Kami harus melakukan pergantian, karena beberapa pemain tidak lagi mampu melanjutkan permainan akibat kelelahan.”

Sementara itu, gelandang Habib Diara, yang diganti pada menit ke-73, menolak menyalahkan pelatih atau terlibat dalam perdebatan apa pun, sambil menegaskan bahwa para pemain memikul sebagian besar tanggung jawab. Ia berkata: “Saat berada di lapangan, Anda harus mengorbankan segalanya. Kami tidak melakukannya sebagaimana mestinya, dan kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri.”