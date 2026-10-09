Dalam langkah bersejarah di ajang kompetisi klub Afrika, Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" mengumumkan penerapan teknologi asisten wasit video «VAR» mulai dari babak penyisihan grup di dua turnamen, Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi, selama musim ini, dalam sebuah keputusan yang telah lama dinanti untuk mengembangkan perwasitan dalam kompetisi benua.

Samson Adamu, Sekretaris Jenderal sementara CAF, menegaskan diadopsinya teknologi tersebut pada fase ini dari kedua turnamen, yang merepresentasikan perubahan penting dalam pengelolaan pertandingan-pertandingan Afrika, serta mencerminkan arah konfederasi menuju pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan akurasi keputusan perwasitan.

Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesalahan perwasitan yang berpengaruh, khususnya dalam situasi kontroversial yang bisa mengubah hasil pertandingan, seperti penentuan tendangan penalti, kasus kartu merah langsung, dan memastikan keabsahan gol.