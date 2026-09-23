"Keputusan yang salah": Komite independen membebaskan Arsenal dan menyalahkan wasit laga Sunderland

Terbukti bahwa kemarahan pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memang beralasan. Beberapa hari setelah ia menyebut penalti yang diberikan kepada timnya melawan Sunderland sebagai "tidak dapat diterima", keadilan datang dari panel peninjau independen Liga Primer Inggris yang menegaskan bahwa pelatih asal Spanyol itu benar.

Panel Insiden Penting Pertandingan (KMI) yang beranggotakan lima orang secara bulat mengungkapkan bahwa wasit John Brooks mengambil keputusan yang salah di atas lapangan ketika memberikan penalti untuk Sunderland dalam kemenangan Arsenal 2-0, setelah ia menganggap bek Ezri Konsa melakukan pelanggaran terhadap Dan Ballard di dalam kotak penalti menyusul sebuah tendangan sudut.

Arteta sempat meledak marah usai pertandingan, meskipun Arsenal lolos dari hukuman ketika penjaga gawangnya, David Raya, tampil gemilang dan menepis penalti yang dieksekusi Enzo Le Fée pada menit ke-55.

Panel tersebut menyatakan dalam laporan resminya yang dirilis pekan ini: "Panel sepakat secara bulat bahwa keputusan wasit untuk memberikan penalti karena pelanggaran memegang adalah keliru."

Panel menjelaskan detail momen kontroversial itu dengan mengatakan: "Meskipun tekelnya sangat keras, di mana Konsa awalnya memegangi Ballard, namun Ballard memegang Konsa dan menariknya ke arahnya sehingga keduanya jatuh bersama ke tanah."

Kontroversi VAR berlanjut

Meski sepakat atas kesalahan wasit utama, panel mendukung keputusan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk tidak melakukan intervensi dan tidak merekomendasikan peninjauan momen tersebut di layar samping lapangan.

Dalam laporan itu disebutkan: "Keputusan untuk tidak menggunakan teknologi Video Assistant Referee didukung dengan hasil 3-2, di mana mayoritas menilai bahwa keputusan wasit di atas lapangan bukanlah kesalahan yang jelas dan nyata, mengingat tindakan para pemain yang saling terkait."

Panel KMI merupakan lembaga yang sepenuhnya independen, terdiri dari tiga mantan pemain atau pelatih, satu perwakilan dari Liga Primer Inggris, dan satu perwakilan dari organisasi "Pro Ref" yang bertanggung jawab atas perwasitan di Inggris. Putusan-putusannya dianggap sebagai acuan teknis untuk menilai keputusan-keputusan wasit.

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Keputusan ini datang pada saat yang sensitif bagi Arsenal, sang juara bertahan, yang saat ini menempati peringkat kedua di klasemen setelah kekalahan mengejutkan dari Brighton dengan skor 3-0 pada Sabtu lalu, sebelum kompetisi terhenti untuk memberi ruang bagi jeda internasional, dan mereka akan menjamu Leeds United pada 10 Oktober mendatang.