"Itu adalah keputusan yang menyakitkan - dan bahkan sampai sekarang masih sangat menyakitkan di lubuk hati saya -, tetapi saya mengerti bahwa waktunya memang sudah tiba," tulis Messi dalam sebuah teks yang sangat emosional. "Saya selalu senang bermain untuk tim nasional. Saya selalu memberikan segalanya dan sekarang saya tidak punya lagi yang bisa ditawarkan - dan selain itu ada para pemain muda hebat yang datang, yang pantas mendapatkan tempat mereka."

Final Piala Dunia pada 19 Juli, yang ia dan rekan-rekan setimnya kalah 0-1 setelah perpanjangan waktu dari Spanyol, dengan demikian menjadi laga internasional terakhir Messi. Teks pengunduran dirinya dari tim nasional itu ia tulis dua hari setelah kekalahan di final, jelas pemain berusia 39 tahun itu.

"Saya bersumpah kepada kalian, saya selalu memberikan segalanya – bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, saat kami memenangkan semuanya, tetapi juga sebelumnya," lanjut Messi: "Saya selalu berjuang dan mengerahkan segalanya untuk seragam ini, untuk memberi kalian kegembiraan dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola."

Berapa banyak caps yang dicatatkan Lionel Messi untuk Argentina?

Messi mencatatkan 207 caps, dengan 125 gol. Keduanya merupakan rekor. Kesuksesan terbesarnya ia raih pada 2022 di Qatar, ketika ia membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia ketiga. Di Piala Dunia edisi XXL di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, wakil Amerika Selatan itu nyaris berhasil, tetapi kali ini gagal di final melawan Spanyol. Dua belas tahun sebelumnya, Messi juga kalah di final Piala Dunia 2014 melawan Jerman, juga dengan skor 0-1 setelah perpanjangan waktu.

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"Saya pergi dengan ketenangan dan kebanggaan karena telah memberi kalian momen-momen impian bersama rekan-rekan setim saya. Sungguh gila bisa mengalami semua itu bersama kalian. Saya mencintai kalian!" tulis Messi: "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah menjadikan saya orang Argentina."

Setelah kematian ayahnya - Jorge Messi meninggal dunia pada 8 Agustus - ia disebut "semakin yakin daripada sebelumnya" bahwa keputusannya untuk pensiun adalah keputusan yang benar.