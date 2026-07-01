Keputusan yang memalukan dan kami jadi korban pencurian... Kemarahan besar di Inggris terhadap seorang pembantu rumah tangga setelah insiden yang melibatkan Kane

Keputusan wasit Yordania Adham Makhadmeh dalam pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo memicu kontroversi besar, setelah ia menolak memberikan tendangan penalti kepada penyerang Harry Kane selama pertandingan antara kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang memicu kemarahan para pemain “Tiga Singa” dan suporter Inggris.

Insiden tersebut terjadi ketika Kane berlari ke dalam kotak penalti sebelum bersenggolan dengan lengan kiper Republik Demokratik Kongo, Leonel Mpasi, lalu terjatuh di lapangan sambil menuntut tendangan penalti pada menit ke-43.

Awalnya, wasit menilai penyerang Inggris itu sengaja terjatuh, sebelum menerima sinyal dari ruang Video Assistant Referee (VAR) untuk meninjau kembali insiden tersebut.

Tayangan ulang televisi menunjukkan adanya kontak antara kiper dan Kane, namun wasit Adham Makhadmeh memutuskan setelah meninjau ulang untuk tidak memberikan tendangan penalti, dengan pertimbangan bahwa kontak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pelanggaran.

Keputusan tersebut mengejutkan para pemain timnas Inggris dan para pendukungnya, sementara sejumlah analis di Badan Penyiaran Inggris (BBC) juga mengungkapkan keterkejutannya atas tidak diberikannya tendangan penalti tersebut.

Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer mengatakan: "Ada kontak fisik, tidak diragukan lagi. Bagi saya, ini jelas penalti. Mungkin Harry Kane sedikit berlebihan saat terjatuh, tetapi kiper itu melompat ke arahnya dan tangannya menghalangi jalannya. Jika kiper memutuskan untuk keluar dengan cara yang begitu agresif sambil mengulurkan tangannya, maka penyerang sepenuhnya berhak untuk melakukan kontak dengannya dan terjatuh di dalam kotak penalti."

Mantan penyerang Inggris Michael Owen juga mengkritik keputusan tersebut melalui akun media sosialnya, dengan mengatakan: "Kesempatan apa lagi yang bisa kamu dapatkan? Jika ini bukan penalti untuk Kane, maka saya tidak tahu apa itu penalti. Ini keputusan yang memalukan."

Jurnalis Inggris Piers Morgan juga ikut mengkritik keputusan tersebut, dan menulis: “Itu jelas-jelas penalti.”

Kemarahan itu juga meluas ke para penggemar, seperti dilaporkan surat kabar Inggris “The Sun”, di mana seorang penggemar menulis di platform “X”: “Ini adalah penalti paling jelas yang pernah saya lihat seumur hidup.”

Seorang pendukung lain menambahkan: “Kami telah dicurangi… Bagaimana mungkin ini bukan tendangan penalti?”