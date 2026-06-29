Keputusan yang fatal... Apakah Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah menyingkirkan Timnas Arab Saudi dari Piala Dunia bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan?

Pelatih asal Chili, José Luis Sierra, mantan manajer teknis tim Al-Ittihad, mengaitkan tersingkirnya tim nasional Arab Saudi dari babak pertama Piala Dunia dengan sejumlah faktor, terutama pemecatan staf teknis yang dipimpin oleh pelatih asal Prancis Hervé Renard dan penunjukan pelatih asal Yunani Georgios Donis sesaat sebelum turnamen dimulai.

Sierra mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Al-Riyadiah": "Sama sekali tidak bijaksana mengganti pelatih sesaat sebelum turnamen sebesar ini, karena hal itu memutus kesinambungan kerja dan berdampak negatif pada keseluruhan proyek teknis."

Sierra dianggap sebagai salah satu pelatih asing terkemuka yang meninggalkan jejak yang jelas dalam sepak bola Saudi, setelah memimpin Al-Ittihad meraih kesuksesan yang mencolok selama masa jabatannya yang pertama, serta memenangkan dua gelar Piala Putra Mahkota dan Piala Raja bersama tim tersebut.

Pengaruh Pemain Asing dan Masalah Serangan

Pelatih asal Chili itu menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pemain asing telah berkontribusi dalam menaikkan level kompetisi dan kualitas teknis Liga Saudi, namun hal itu juga berdampak negatif pada tim nasional.

Ia menambahkan: “Meskipun banyaknya pemain asing membuat liga menjadi lebih seru dan kompetitif, hal ini mengurangi peluang pemain lokal untuk menjadi starter di klub masing-masing, yang secara langsung berdampak pada kesiapan dan pengalaman mereka bersama tim nasional.”

Sierra juga menegaskan bahwa tim nasional Saudi mengalami masalah yang jelas di lini serang, sambil menekankan bahwa sepak bola ditentukan di dalam area penalti. Ia berkata: “Seberapa pun bagusnya penampilan tim, jika tidak mampu mencetak gol, hampir mustahil untuk meraih kemenangan, dan ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh tim.”

Stabilitas Teknis… Jalan Menuju Kesuksesan

Mengenai masa depan sepak bola Saudi, Sierra menekankan pentingnya membangun basis yang kuat dari pemain lokal berbakat, serta memperkuat identitas taktis yang jelas bagi tim nasional agar mampu bersaing melawan tim-tim besar dalam ajang-ajang mendatang.

Pelatih asal Chili itu menekankan bahwa stabilitas taktik tetap menjadi faktor terpenting dalam kesuksesan tim nasional, sambil mengatakan: “Saya tetap percaya bahwa cara terbaik untuk membangun tim nasional yang kompetitif adalah dengan menjaga stabilitas dalam jangka panjang, dan para pengambil keputusan harus meyakini proyek taktik tersebut, bukan mengubahnya setelah hasil negatif pertama. Keyakinan dan komitmen adalah fondasi kesuksesan.”

Sierra mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa ia tidak suka memberikan nasihat, namun ia percaya bahwa setiap proyek sepak bola yang sukses harus didasarkan pada gaya bermain yang jelas dan terdefinisi, disertai dengan penyediaan kondisi terbaik untuk mengembangkannya, serta mempertahankan keyakinan terhadap pendekatan tersebut bahkan pada masa-masa ketika hasil tidak sesuai dengan harapan.