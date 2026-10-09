Dalam langkah bersejarah bagi kompetisi klub Afrika, Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" mengumumkan penerapan teknologi asisten wasit video «VAR» mulai dari babak penyisihan grup di dua turnamen, yaitu Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi, pada musim ini, dalam sebuah keputusan yang telah lama dinantikan untuk mengembangkan perwasitan di kompetisi benua tersebut.

Samson Adamu, Sekretaris Jenderal Sementara CAF, menegaskan penerapan teknologi tersebut pada fase ini di kedua turnamen, yang merupakan perubahan penting dalam pengelolaan pertandingan-pertandingan Afrika, serta mencerminkan arah konfederasi menuju pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan ketepatan keputusan perwasitan.

Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesalahan perwasitan yang berpengaruh, khususnya dalam situasi-situasi kontroversial yang bisa mengubah hasil pertandingan, seperti penentuan tendangan penalti, kasus kartu merah langsung, dan memastikan keabsahan gol.