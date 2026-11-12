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Claudio Tapia, Presiden Federasi Sepakbola Argentina, mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Lionel Scaloni hingga tahun 2030.

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Surat kabar AS menyebutkan bahwa Scaloni, yang kontraknya akan berakhir pada Desember mendatang, akan tetap menjadi pelatih Argentina hingga Piala Dunia 2030.

Meski pada awalnya semua prediksi mengarah pada kepergian Scaloni, setelah Lionel Messi dan Di Maria pensiun, pada akhirnya ia akan memimpin timnas Argentina selama fase baru ini.

Argentina menghadapi situasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di tengah absennya Messi secara permanen dari timnas, namun mereka akan tetap mempertahankan Scaloni di bangku cadangan, dalam upaya melanjutkan era paling gemilang dalam sejarah timnas Argentina.

Scaloni mengemban tanggung jawab secara sementara setelah pemecatan Jorge Sampaoli pada 2018. Ketiadaan alternatif yang dapat diandalkan, ditambah rangkaian hasil positif, membuatnya diangkat secara permanen dalam jabatan tersebut. Adapun apa yang terjadi setelah itu telah menjadi bagian dari sejarah.

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Presiden Federasi Sepak Bola Argentina mengatakan, "Ini adalah hari yang luar biasa dan sangat penting bagi Federasi Argentina. Kami secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Lionel Scaloni dan tim pelatihnya untuk periode hingga tahun 2030."

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Ia menambahkan, "Yang terpenting, kita berbicara tentang 8 tahun, ditambah 4 tahun lainnya. Scaloni akan menjadi pelatih dengan partisipasi terbanyak di turnamen Piala Dunia. Bilardo memimpin timnas dalam dua edisi, dan Menotti dalam dua edisi, sementara Scaloni akan memimpin timnas dalam 3 edisi."

Ia melanjutkan, "Ini merupakan sebuah proyek yang menyatukan. Kami memiliki ambisi besar, dengan menyadari bahwa kami datang dari periode yang sedikit tidak biasa, karena kami terbiasa meraih kemenangan. Kami harus terus mempersiapkan para pemain muda, dan membela proyek ini dengan cara sebaik mungkin."

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Catatan prestasi Scaloni yang paling menonjol, sebagai pucuk pimpinan tim pelatih, terwujud dalam gelar Copa America 2021 atas Brasil, Piala Dunia 2022 di Qatar melawan Prancis, lalu Copa America 2024 melawan Kolombia.

Tidak ada pelatih yang meraih prestasi lebih banyak darinya; Scaloni mengungguli figur-figur bersejarah seperti Menotti dan Bilardo. Dan kini, ia menghadapi tantangan sulit berupa mempertahankan level kompetitif luar biasa yang telah dicapai timnas Argentina selama delapan tahun terakhir.

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Scaloni berkata setelah final Piala Dunia lalu, edisi 2026, "Mengulangi prestasi seperti ini tidak akan mudah. Orang-orang merasa bahwa timnas ini mewakili mereka, dan ini adalah hal yang menimbulkan rasa takut. Takut dalam arti yang positif."

Tugasnya mulai saat ini dan seterusnya adalah mengubah rasa takut itu menjadi perasaan tenteram di hati rakyat Argentina.