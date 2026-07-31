Klub Spanyol, Real Madrid, mengumumkan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap penjualan kembali tiket musiman dan tiket pertandingan individual untuk seluruh laga klub di berbagai kompetisi, melalui kode disipliner baru yang memuat sanksi tegas hingga mencakup pencabutan keanggotaan secara permanen dan larangan memasuki Stadion Santiago Bernabeu selama 3 tahun.

Dewan Direksi Los Blancos menyetujui, pada Selasa lalu, kode disipliner baru yang menetapkan pelanggaran-pelanggaran potensial ini beserta konsekuensi disiplinernya, dalam langkah yang bukan merupakan yang pertama dari jenisnya, mengingat klub sebelumnya telah berulang kali menyatakan keprihatinannya terhadap jenis aktivitas ilegal semacam ini yang merugikan kepentingan suporter sejati.

Keputusan Bersejarah yang Mengguncang Bernabeu: Real Madrid Umumkan Sanksi yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Pasal 10 dari kode baru tersebut, yang berkaitan dengan pelanggaran sangat berat, menetapkan daftar lengkap tindakan yang dilarang, mencakup "penggunaan tanpa izin, perolehan, penawaran, penjualan, penjualan kembali, pemindahtanganan, pengalihan, atau pemasaran komersial atas kartu keanggotaan, tiket musiman, tiket, tempat duduk, data kredensial, kode, atau izin masuk".

Suatu perilaku dianggap sebagai pelanggaran sangat berat apabila memengaruhi sejumlah besar tiket atau acara, atau dilakukan secara terkoordinasi atau terorganisasi, atau melalui media yang tersebar luas, atau terintegrasi dalam jaringan perantara atau pemasaran komersial, atau menggunakan platform, perusahaan, agen, atau struktur yang dibentuk untuk tujuan tersebut, atau melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau penyembunyian secara curang.

Kriteria Cermat untuk Mengungkap Jaringan Terorganisasi

Los Blancos menganggap suatu aktivitas sebagai terorganisasi "apabila menunjukkan, berdasarkan keadaan objektifnya, koordinasi, struktur, pengulangan, atau substansi yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam penggunaan tanpa izin atau dalam jaringan komersial".

Dalam penilaiannya atas pelanggaran, Real Madrid akan mempertimbangkan asal-usul para anggota yang berbeda dan kemungkinan akses terhadap mereka melalui orang, kelompok, atau perantara yang sama, di samping penggunaan perangkat, metode pembayaran, akun, nomor telepon, alamat email, atau saluran komunikasi yang sama.

Turut dipertimbangkan pula penggunaan platform digital, jejaring sosial, agen, lembaga, atau layanan perantara, serta unsur lain apa pun yang mengungkap adanya kerja yang terkoordinasi.

Tidak Perlu Membuktikan Keberadaan Organisasi Resmi

Dalam langkah yang mencolok, regulasi baru tersebut menjelaskan bahwa "tidak diperlukan pembuktian keberadaan organisasi resmi, atau penetapan identitas seluruh anggotanya, atau keterlibatan anggota secara pribadi dalam penyerahan akhir kepemilikan", dalam isyarat yang jelas mengenai pengetatan pengawasan dan pemudahan prosedur pembuktian terhadap para pelanggar.

Sanksi Ketat hingga Pencabutan Permanen

Mengingat beratnya pelanggaran-pelanggaran ini, semua pihak yang mungkin menjadi sasaran klub untuk jenis tindakan semacam ini akan dikenai sanksi ketat yang dimulai dengan "penangguhan sementara status keanggotaan selama antara dua hingga tiga tahun", dan dapat mencapai "hilangnya status keanggotaan" serta "pencabutan permanen status keanggotaan".

Sanksi tersebut juga mencakup "larangan bagi para pelanggar untuk mengakses fasilitas klub selama antara dua hingga 3 tahun", sebuah pukulan telak bagi setiap orang yang tergiur untuk berspekulasi atas tiket pertandingan Los Blancos atau memanfaatkan keanggotaannya untuk tujuan komersial yang tidak sah.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Real Madrid untuk melindungi hak-hak para anggotanya dan suporter sejatinya dari para spekulan dan perantara yang mengeksploitasi tingginya permintaan atas tiket pertandingan demi meraih keuntungan yang tidak sah, di saat klub berupaya menjamin sampainya tiket kepada mereka yang berhak dengan harga yang adil dan transparan.