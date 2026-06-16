Keputusan yang aneh... Apakah wasit telah merampas gol penentu kemenangan dari tim Saudi?

Wasit asal Italia, Maurizio Mariani, yang memimpin pertandingan antara tim nasional Arab Saudi dan Uruguay, memicu kontroversi besar setelah laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut, dalam pertandingan pertama Grup 8 Piala Dunia 2026, akibat keputusan kontroversial di menit-menit akhir pertandingan.

Menit-menit akhir pertandingan diwarnai tekanan serangan yang intens dari tim Uruguay dalam upaya mencari gol kemenangan, meskipun wasit telah menetapkan 7 menit waktu tambahan, namun permainan terus berlanjut hingga hampir menit kedelapan di tengah upaya beruntun tim Amerika Latin tersebut untuk menembus pertahanan Saudi.

Dalam momen yang kontroversial, saat bola sedang menuju ke arah penyerang pengganti Abdullah Al-Hamdan yang sedang menuju ke arah gawang Uruguay dalam posisi satu lawan satu, wasit tiba-tiba meniup peluit akhir, menghentikan serangan tersebut di detik-detik terakhir, yang memicu kemarahan para pemain Uruguay dan suporter mereka.

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Reaksi pun meledak di platform media sosial, terutama platform “X”, di mana banyak suporter menganggap keputusan tersebut berpengaruh dan kontroversial, mengingat serangan masih berlangsung dan peluangnya belum terwujud, sementara yang lain berpendapat bahwa waktu peluit tersebut krusial namun datang pada momen yang “tidak tepat”.

Di antara protes Uruguay dan kepuasan pihak Saudi, keputusan akhir tersebut menjadi sorotan utama setelah pertandingan, menambah babak baru dalam kontroversi wasit di salah satu pertandingan paling seru pada babak pertama Piala Dunia.



















