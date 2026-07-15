Keputusan wasit yang menentukan... Apakah Enzo Fernández lolos dari kartu merah saat melawan Inggris?

Pertandingan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 menyuguhkan sebuah insiden pada menit ke-12 yang memicu kontroversi besar.

Babak pertama berlangsung sebagai pertarungan fisik yang sesungguhnya di seluruh lapangan, dan Enzo Fernández, pemain Argentina, menjatuhkan Anderson, pemain Inggris, ke tanah setelah terjadi benturan keras.

Para pemain Inggris menuntut agar pemain Argentina tersebut diberi sanksi kartu merah, namun wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fath, tidak menuruti permintaan mereka.

Jaringan “Archivo Far” yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, melalui akunnya di “X”, mengatakan: “Apakah yang terjadi cukup untuk mengeluarkan kartu merah langsung kepada Enzo setelah tekelnya terhadap Anderson?”

Mereka melanjutkan: “Pemain Argentina itu melompat ke arah rekan setimnya dari Inggris dan memukulnya dengan lengannya di antara punggung dan kepala.”

Dan menyimpulkan: “Meskipun pemain Argentina itu mengambil risiko, namun tidak ada tingkat kekerasan yang cukup untuk dianggap sebagai penggunaan kekuatan berlebihan, sehingga tidak ada kartu merah.”







