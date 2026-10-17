Klub Mesir, Zamalek, menjatuhkan sanksi kepada pemainnya, Nasser Mansi, setelah tindakannya yang di luar kewajaran saat laga melawan tuan rumah Rwanda Army, Jumat malam, pada leg pertama babak 32 besar Liga Champions Afrika.

Nasser Mansi tampil sebagai pemain pengganti dan sukses mencetak gol kemenangan dramatis bagi Zamalek pada menit ke-90.

Usai menggetarkan jala gawang, Nasser Mansi merayakannya dengan melepas kaosnya dan melemparkannya ke tanah. Ia terlihat sangat marah, bahkan meludah ke arah jajaran staf teknis Zamalek.

Zamalek menyatakan dalam pernyataan resmi melalui akun media sosialnya, Sabtu malam, bahwa klub memutuskan membawa Nasser Mansi ke proses penyelidikan serta menghentikannya dari latihan bersama tim.

Pernyataan itu menjelaskan, "Moetamed Gamal, pelatih Zamalek, memutuskan untuk menyerahkan Nasser Mansi ke proses penyelidikan dan menghentikannya dari latihan bersama tim hingga penyelidikan selesai, yang akan dijalani pemain tersebut setelah rombongan tim kembali dari Rwanda."

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Abdel Nasser Mohamed, direktur sepak bola, akan mengajukan memorandum kepada bagian urusan hukum klub Zamalek terkait insiden tersebut, sebagai langkah awal penyelidikan terhadap pemain itu.

Nasib kembalinya Nasser Mansi untuk mengikuti latihan bersama tim akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan terhadapnya.