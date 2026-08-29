Atletico Madrid menetapkan tenggat waktu bagi penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, untuk menentukan masa depannya bersama tim, di tengah minat dari Arsenal dan Manchester City untuk merekrutnya.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub ibu kota Spanyol itu secara mengejutkan terbuka untuk menjual pemain internasional Argentina tersebut sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa mendatang, dengan syarat memperoleh nilai sebesar 128 juta pound sterling.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Arsenal mengejar dengan gencar pemain yang menjuarai Piala Dunia 2022 tersebut.

Sejumlah laporan dalam beberapa hari terakhir mengungkap bahwa Manchester City melakukan pembicaraan untuk merekrut kembali penyerang Argentina itu.

Alvarez absen dari latihan bersama rekan-rekannya selama empat hari pekan ini, di tengah kondisi keraguan seputar kepindahan ke Emirates Stadium.

Jaringan "Sky Sports" menyebutkan, bahwa para petinggi Atletico Madrid yang marah memberi pemain berusia 26 tahun itu batas waktu hingga Minggu untuk menentukan masa depannya.

Alvarez sebelumnya tampak bertekad untuk meninggalkan Stadion Wanda Metropolitano pada Juni lalu, dengan berkata: "Saya telah berbicara dengan orang-orang di Atletico yang perlu saya ajak bicara, dan hal terbaik bagi semua orang adalah kepindahan ini. Saya ingin mewujudkan mimpi saya. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini, tetapi saya juga tidak bisa menyembunyikannya. Saya berusaha menjadi orang yang jujur."

Alvarez dijadwalkan absen dari perjalanan Atletico Madrid ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan malam ini untuk menghadapi Sevilla.

Perekrutan yang mungkin terjadi terhadap Alvarez akan menjadi transfer besar bagi pelatih Mikel Arteta, manajer Arsenal, yang menolak membahas rincian kesepakatan yang mungkin terjadi.

Arteta berkata: "Ini sangat sederhana. Apa pun yang Anda baca, jika Anda punya pertanyaan, datang dan ketuklah pintu saya, dan saya akan memberi tahu Anda apakah itu benar atau tidak, karena setiap pemain di posisi mana pun, jika ia membaca semua yang ditulis, maka kita bisa memasang daftar di dinding yang berisi semua pemain yang ingin kami rekrut selama tiga bulan terakhir, dan kita akan membutuhkan seluruh gedung."

Ia menambahkan: "Mereka tahu ada banyak spekulasi. Jadi jika mereka merasa ragu kapan pun tentang pandangan kami terhadap mereka, dan jika kami akan mendatangkan pemain baru, maka saya langsung memberi tahu mereka, dan jika kami akan mendatangkan pemain di posisi mereka, biasanya saya memberi tahu mereka. Saya berkata kepada mereka: inilah rencananya dan inilah alasannya."

Ia menutup: "Kami masih percaya kepada kalian, tetapi persaingan akan semakin ketat. Saya lebih suka menangani hal ini dengan cara seperti itu."



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