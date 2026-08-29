Jose Mourinho memberikan suasana penuh keceriaan pada konferensi persnya di Valdebebas, setelah berbicara tentang persiapan Real Madrid menghadapi Malaga besok di Stadion Santiago Bernabeu, sebelum mengalihkan pembicaraan tentang pemusatan latihan tim menjadi momen kocak terkait tempat tidur para pemain sebelum pertandingan.

Selama konferensi tersebut, Mourinho menjelaskan bahwa konsentrasi baginya tidak hanya berkaitan dengan berkumpulnya para pemain di hotel atau di Valdebebas, melainkan yang paling utama adalah konsentrasi mental selama latihan, seraya menegaskan bahwa aspek inilah yang paling penting dalam persiapan menghadapi pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Ada dua jenis konsentrasi: konsentrasi saat berkumpul bersama dan tidur di hotel atau di Valdebebas, serta konsentrasi mental. Jenis inilah yang benar-benar penting, dan tidak ada kaitannya dengan tidur di hotel atau di Valdebebas."

Mourinho menambahkan bahwa ia menaruh perhatian besar terhadap apa yang terjadi selama latihan, seraya menjelaskan bahwa sebagian latihan mungkin terlihat oleh para penonton hanya sebatas pemanasan dan latihan mengoper, padahal pada kenyataannya latihan tersebut mengandung porsi kerja dan konsentrasi yang besar pada tahap-tahap akhirnya.

Sang pelatih menyinggung kondisi tim sebelum menghadapi Malaga, seraya menjelaskan bahwa Real Madrid mendapatkan 3 hari untuk beristirahat di antara dua pertandingan, di samping perjalanan pulang ke Madrid yang tiba pukul dua atau tiga dini hari, yang mendorongnya untuk menangani masalah tempat menginap para pemain sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun Mourinho mengakhiri pembicaraannya dengan nada bergurau, setelah mengungkap program tim menjelang pertandingan, katanya: "Kami mengadakan pertemuan taktik sekarang, kami akan makan bersama, menghabiskan waktu bersama, lalu bertemu kembali besok pagi."

Kemudian ia menambahkan sambil tertawa: "Saya, Cucurella, dan Espi akan tidur di sini di Valdebebas, sementara yang lainnya akan tidur di rumah masing-masing," sebagai isyarat akan sifat tidak wajib dari menginap bersama, di tengah suasana yang penuh keceriaan menjelang laga yang dinanti melawan Malaga.