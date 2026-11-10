Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Keputusan sulit! Xavi ungkap ketatnya persaingan di lini tengah memaksanya mencoret Taylor, pemuncak Serie A yang tengah tampil apik

Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez mengungkapkan bahwa tidak memanggil gelandang Lazio yang tengah tampil apik, Kenneth Taylor, merupakan keputusan tersulitnya dalam memilih skuad untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang. Meski Taylor bersinar di puncak Serie A, kembalinya sejumlah pemain bintang dan ketatnya persaingan di lini tengah membuatnya tersisih dari skuad.

Iklan

Taylor tak dipanggil meski membawa Lazio memuncaki Serie A

Pelatih tim nasional Belanda Xavi Hernandez menjelaskan absennya Kenneth Taylor dari skuadnya untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang melawan Yunani dan Jerman. Gelandang berusia 24 tahun itu tampil gemilang di kompetisi domestik dan membawa Lazio memuncaki klasemen Serie A setelah 11 pekan sebagai kapten.

Taylor sebelumnya masuk skuad pilihan Xavi pada pemanggilan pertama dan tampil dalam laga tandang melawan Serbia.

Namun, ketatnya persaingan di lini tengah membuat mantan pemain Ajax itu akhirnya tidak masuk skuad final.

Xavi sebut pencoretan Taylor sebagai 'keputusan tersulit'

Dalam konferensi pers pada Senin pagi, Xavi mengakui bahwa tidak menyertakan Taylor merupakan keputusan tersulit yang harus diambilnya, bahkan lebih sulit daripada keputusan mengenai Memphis Depay pada pemanggilan sebelumnya.

Iklan
Iklan

"Pada periode pertama, keputusan tersulit adalah soal Memphis, dan sekarang Kenneth," jelas Xavi.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
NED

NED

UEFA Nations League A

13 Nov 2026

GRE

GRE

GER

GER

UEFA Nations League A

16 Nov 2026

NED

NED

"Dia bisa saja masuk skuad, tetapi dia jelas masih masuk pertimbangan. Jika tampil seperti ini, dia tentu bisa kembali. Jika terus mencetak gol seperti ini, dia akan kembali."

Kembalinya para gelandang dan kombinasi taktik

Xavi menyebut Taylor tidak masuk skuad karena lini tengah sudah dipenuhi pemain, sementara kembalinya Frenkie de Jong, Justin Kluivert, dan Joey Veerman menambah kedalaman skuad.

Iklan

Ketika ditanya apakah Veerman dan De Jong bisa bermain bersama di lini tengah, Xavi menjawab: "Ya, itu mungkin. Semua pemain bagus bisa bermain bersama. Joey tampil baik di Dortmund. Frenkie adalah pemain kelas atas; saya sendiri pernah memainkannya sebagai bek tengah di Barcelona. Namun, tentu saja itu bukan pilihan utama saya."

Xavi menambahkan bahwa performa pemain dan penampilan mereka di klub tetap menjadi acuan utama dalam menentukan pilihannya.

Iklan

Belanda bersiap menghadapi dua laga krusial UEFA Nations League

Sementara Taylor menyaksikan dari Italia, Belanda mengalihkan perhatian ke dua laga penting UEFA Nations League melawan Yunani pada 13 November dan Jerman pada 16 November.

Tim asuhan Xavi juga memilih mempertahankan talenta muda Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiël di skuad senior, alih-alih melepas mereka ke skuad U-21 untuk play-off Kejuaraan Eropa.

Iklan

Taylor akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya bersama klub di Serie A agar kembali masuk pertimbangan Belanda pada periode pertandingan internasional mendatang.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Lihat Profil Penulis