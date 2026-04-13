Keputusan sudah final: Anthony Correia meninggalkan Telstar dan menandatangani kontrak selama tiga musim

Anthony Correia secara resmi akan menjabat sebagai pelatih kepala FC Utrecht, demikian diumumkan oleh FC Utrecht dan Telstar pada Senin sore melalui saluran resmi masing-masing.

Pindah Correia ke Domstad sudah lama menjadi perbincangan, karena De Telegraaf pada Sabtu lalu sudah melaporkan jumlah pasti yang akan dibayarkan Utrecht untuk pelatih tersebut.

Surat kabar tersebut menulis bahwa transfer ini melibatkan 700.000 euro. Jumlah yang sangat besar bagi Telstar, mengingat rekor sebelumnya adalah 375.000 euro untuk penjualan pemain dari Witte Leeuwen.

Correia membawa asistennya, Gertjan Tamerus dan Robbert Michielsen, ke Utrecht, demikian dilaporkan lebih lanjut. Pelatih tersebut telah menandatangani kontrak selama tiga tahun.



