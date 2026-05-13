Keputusan sudah diambil: inilah pelatih baru Manchester United

Manchester United akan mempertahankan Michael Carrick, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Klub tersebut akan menawarinya kontrak jangka panjang.

Menurut Romano, pemain asal Inggris itu telah mendapatkan kepercayaan dari dewan direksi dalam beberapa bulan terakhir. Para pemain juga berpendapat bahwa ia harus tetap bertahan.

Klub sudah dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Carrick. Kabarnya, kesepakatan akan segera tercapai.

Carrick mengambil alih tongkat estafet dari Ruben Amorim pada 13 Januari tahun ini. Dalam pertandingan pertamanya, ia langsung berhasil mengalahkan Manchester City (2-0).

Dalam empat bulan terakhir, ia berhasil mengalahkan City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea sebagai pelatih sementara. Dengan demikian, klub kini berada di posisi ketiga dengan kokoh.

Manchester United akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Pasalnya, klub ini tidak mungkin lagi gagal lolos.



