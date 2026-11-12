Keputusan sudah bulat: kesepakatan bersama akhiri polemik soal masa depan Inzaghi di Al Hilal

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Klub Al Hilal dan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, yang menangani tim utama, mengakhiri polemik seputar masa depannya selama musim ini, menyusul kesepakatan bersama yang dicapai keduanya dalam beberapa jam terakhir.

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Beberapa laporan media sebelumnya menegaskan bahwa musim ini merupakan musim terakhir Inzaghi di pucuk kepemimpinan teknis "Sang Pemimpin", seiring keinginannya untuk kembali ke Italia mulai musim depan.

Sementara itu, laporan media lain mengungkap bahwa Al Hilal-lah yang menolak memperpanjang kontrak pelatih Italia tersebut untuk saat ini, karena ingin menunggu hingga akhir musim, guna mengevaluasi dan mengambil keputusan final mengenai dirinya.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menegaskan bahwa Al Hilal sepakat dengan Inzaghi untuk menunda sepenuhnya penyelesaian berkas perpanjangan kontrak hingga akhir musim ini, demi fokus pada pertandingan dan kompetisi mendatang yang akan dihadapi tim.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan keinginan bersama dari kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa segala hal akan diputuskan secara final seusai berakhirnya musim yang sedang berjalan.

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Al Hilal menampilkan performa yang kuat pada musim ini, memuncaki klasemen Liga Arab Saudi dengan 30 poin, unggul dua poin atas Al Nassr dan Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.

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Di sisi lain, tim asuhan Inzaghi menempati posisi kedua di Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan 9 poin, hanya tertinggal 3 poin dari Al Ain yang bertengger di puncak.

"Sang Pemimpin" juga berhasil melewati babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah menang atas Al Raed dengan skor dua gol tanpa balas, dan bersiap menghadapi Al Hazem, pada Selasa 12 Januari mendatang, di babak 16 besar, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

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Inzaghi menangani Al Hilal sejak musim panas tahun 2025, menggantikan pelatih Portugal Jorge Jesus, dan membawa timnya lolos ke babak perempat final turnamen Piala Dunia Antarklub 2025, sebelum kalah dari Fluminense Brasil dengan skor 1-2.

Namun, pelatih Italia itu gagal membawa "Sang Pemimpin" meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi, karena kehilangan gelar pada pekan terakhir yang direbut tetangga sekaligus rival tradisional Al Nassr dengan selisih hanya dua poin.

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Gelar satu-satunya Inzaghi bersama Al Hilal adalah turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim lalu, setelah menang atas Al Kholood di partai final.

Adapun bencana terbesar terjadi pada edisi sebelumnya turnamen Liga Champions Asia Elite, ketika tersingkir dari babak 16 besar, setelah kalah dari Al Sadd Qatar lewat adu penalti, usai bermain imbang di waktu normal dan tambahan dengan skor 3-3.

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Dapat dikatakan bahwa pencapaian terbesar mantan pelatih Inter Milan ini bersama Al Hilal adalah hanya menelan kekalahan dalam 3 pertandingan sejak kedatangannya di Stadion Kingdom Arena.

"Sang Pemimpin" kalah dari Fluminense 1-2 di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025, serta dari Neom dengan skor dua gol tanpa balas di Liga Roshn Arab Saudi, kemudian dari Al Shamal Qatar dengan skor 1-3, di Liga Champions Asia Elite.