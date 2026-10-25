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Michael Carrick mengirim pesan tegas kepada skuadnya dengan mencoret kapten Bruno Fernandes untuk pertandingan Manchester United melawan Bournemouth di Liga Primer, Minggu. Keputusan berani itu diambil setelah perselisihan terbuka menyusul kekecewaan terbaru United di kompetisi Eropa.

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Kapten dicadangkan setelah perselisihan soal taktik

Manajer Manchester United Carrick memutuskan untuk tidak memasukkan Fernandes ke susunan pemain utama dalam laga krusial Liga Primer melawan Bournemouth. Keputusan itu menyusul sepekan spekulasi mengenai posisi sang gelandang di dalam skuad setelah ia secara terbuka mempertanyakan arah taktik klub.

Perselisihan bermula setelah United menelan kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions pada Rabu. Seusai kekalahan tersebut, Fernandes melontarkan kritik keras yang terkesan menyalahkan Carrick atas pendekatan taktik tim dan mengkritik ketidakmampuan manajernya melakukan penyesuaian yang efektif selama pertandingan.

Carrick membela keputusannya

Berbicara kepada Sky Sports menjelang sepak mula, Carrick segera meredam dugaan adanya perselisihan pribadi dan menyebut langkah itu sebagai pilihan strategis. Ketika ditanya langsung mengenai keputusan mencadangkan pemainnya yang paling mendapat sorotan, mantan gelandang United itu menyebutnya sebagai “keputusan terkait sepak bola” yang bertujuan meningkatkan performa tim secara keseluruhan.

Carrick menjelaskan pertimbangannya: “Ketika Anda memiliki pilihan, keputusan itu selalu sulit. Kami harus membuat keputusan yang tepat untuk hari ini dan agar tim menampilkan performa yang kami inginkan.”

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Maguire memimpin, Mount turun bermain

Tanpa Fernandes, Harry Maguire dipercaya mengenakan ban kapten untuk memimpin tim menghadapi Bournemouth.

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Ini baru kali keenam sepanjang karier Fernandes di Manchester United ia memulai pertandingan Liga Primer dari bangku cadangan. Menariknya, dua kesempatan terakhir terjadi pada penghujung musim 2024-25, ketika ia diistirahatkan khusus untuk menjaga kebugaran menjelang laga-laga penting Liga Europa, bukan karena alasan disiplin atau performa.

Catatan buruk United tanpa pemain andalannya

Catatan sebelumnya menunjukkan bahwa Manchester United mungkin kesulitan jika pemain nomor delapan yang berpengaruh itu tidak berada di lapangan sejak sepak mula. Manchester United hanya memenangi satu dari 10 pertandingan terakhir Liga Primer ketika Fernandes tidak masuk susunan pemain utama, dengan tiga hasil imbang dan enam kekalahan. Satu-satunya kemenangan itu diraih lewat skor tipis 1-0 atas Newcastle pada Desember.

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Menjelang laga ini, Manchester United tengah mengalami periode buruk. Mereka gagal menang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi dan menempati posisi ke-15 klasemen Liga Primer dengan hanya tujuh poin. Fernandes dicadangkan meski memainkan peran penting musim ini, dengan tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi serta menyumbang empat gol dan satu assist.