"Keputusan soal Araujo"... Tiga pemain Barcelona absen dalam sesi latihan menjelang laga melawan Atlético Madrid

Barcelona menggelar sesi latihan pada hari Senin ini di Kompleks Olahraga Joan Gamper, sebagai persiapan untuk leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Rabu mendatang.

Barcelona akan kembali berlatih besok Selasa, dalam sesi terakhir sebelum menjamu Atlético Madrid, dan pelatih Hansi Flick serta João Cancelo akan hadir dalam konferensi pers.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Barcelona berlatih tanpa kehadiran Frenkie de Jong, di mana gelandang asal Belanda tersebut sedang menjalani tahap akhir pemulihan dari cedera pada tendon lutut kanannya.

De Jong mengalami cedera saat latihan pada 26 Februari, dan klub memperkirakan masa pemulihannya akan memakan waktu lima hingga enam minggu.

Pada Kamis mendatang, tepat setelah pertandingan melawan Atlético Madrid, masa pemulihannya akan berakhir, dan Hansi Flick serta staf pelatihnya yakin bahwa De Jong siap untuk pertandingan melawan Espanyol.

Klub berencana memberikan Frenkie waktu bermain dalam derby Espanyol, serta partisipasinya dalam leg kedua penentuan Liga Champions melawan Atlético Madrid di Stadion Wembley, yang dijadwalkan pada Selasa, 14 April.

Selain itu, Mark Bernal yang cedera, yang mengalami keseleo pada pergelangan kaki kirinya dalam pertandingan sebelumnya melawan Atlético, serta Andreas Christensen, yang masih dalam proses pemulihan dari robekan parsial pada ligamen anterior cruciate di lutut kirinya, juga absen dari sesi latihan.

Sementara itu, Ronald Araujo berlatih bersama rekan-rekannya setelah meminta diganti pada Sabtu di Stadion Wanda Metropolitano.

Bek asal Uruguay itu mengalami sedikit kram otot di paha kirinya, namun ia akan siap bermain dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Untuk melengkapi sesi latihan, Flick memanggil para pemain tim cadangan: Tommy Marquez, Alvaro Cortes, Xavi Espart, dan Diego Cuchen.

Selain itu, pemain Brasil Raphinha juga hadir di kompleks olahraga, yang langsung menuju fasilitas latihan Blaugrana setelah kembali dari negaranya untuk melanjutkan pemulihan dari cedera otot paha depan di kaki kanannya.

