Manchester City tampaknya memutuskan untuk bergerak agresif demi mengamankan masa depan lini tengahnya, dengan membidik salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa, dalam sebuah transfer yang bisa mengubah perhitungan tim biru langit itu untuk musim depan.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Italia terkenal Fabrizio Romano, yang mengkhususkan diri pada berita transfer pemain dan pelatih di Eropa, manajemen Manchester City benar-benar yakin akan kemampuannya untuk menuntaskan transfer bintang muda Maroko Ayoub Bouaddi, pemain Lille asal Prancis, dalam beberapa hari mendatang.

Romano menegaskan, melalui halaman resminya di situs "X", bahwa negosiasi antara semua pihak berjalan sangat cepat dan mencolok, dan bahwa ada suasana optimisme yang meningkat di dalam lingkungan Stadion Etihad terkait dekatnya tercapai kesepakatan akhir dan penuntasan transfer.

Ia menjelaskan bahwa satu-satunya poin yang tersisa berkaitan dengan waktu bergabungnya pemain, di mana belum diputuskan apakah Bouaddi akan bergabung dengan skuad The Citizens langsung musim panas ini, atau kepindahannya akan ditunda hingga musim panas 2027.

Ia menunjukkan bahwa keputusan ini akan bergantung langsung pada berkas para pemain yang hengkang dari tim, terutama situasi bintang Spanyol Rodri yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke barisan Real Madrid.

Bouaddi merupakan salah satu lulusan paling menonjol dari akademi Lille asal Prancis, di mana ia saat ini memiliki kontrak dengan klub Prancis tersebut yang berlaku hingga 30 Juni 2029, yang memberi Lille kekuatan tawar yang besar dalam negosiasi dengan klub-klub yang berminat pada jasanya.

Nilai pasar pemain saat ini mencapai 80 juta euro, menurut situs "Transfermarkt" yang mengkhususkan diri pada penilaian pemain, dalam lonjakan besar setelah penampilannya yang mencolok bersama timnas Maroko di Piala Dunia terakhir, di mana ia menjadi salah satu bintang muda paling menonjol di benua Eropa.

Bouaddi telah menjalani 96 pertandingan dengan seragam tim utama Lille sejak promosi dari barisan akademi, di mana selama itu ia memberikan 4 assist untuk rekan-rekannya, dalam angka-angka yang mencerminkan kemampuan teknisnya yang menjanjikan meski usianya masih muda, yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Eropa.