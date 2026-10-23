Dalam langkah yang bisa menggambar ulang lanskap administratif sepak bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan sejumlah perubahan penting pada statutanya, sebagai persiapan menuju fase baru yang mengubah jadwal penyelenggaraan Piala Asia.

Kongres Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dalam rapat luar biasanya yang digelar hari Jumat ini di ibu kota Jepang, Tokyo, mengumumkan persetujuan secara aklamasi atas paket amendemen terkait statuta, yang mencakup ketentuan transisi untuk menata fase tata kelola mendatang di dalam tubuh konfederasi.

Langkah ini hadir sebagai respons terhadap perubahan yang akan datang pada kalender kompetisi internasional yang hendak diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, dan setelah konsultasi dengan badan internasional tersebut, dengan tujuan menjaga keselarasan antara siklus pemilihan AFC dengan jadwal turnamen-turnamen besarnya.

Piala Asia Mengubah Jadwalnya mulai 2032

Salah satu perubahan paling menonjol yang diungkap AFC adalah perpindahan Piala Asia dari tahun ganjil ke tahun genap, mulai dari edisi tahun 2032, dalam kerangka perkembangan yang berkelanjutan pada kalender kompetisi internasional, menurut pernyataan konfederasi melalui situs resminya.

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Kerajaan Arab Saudi, dan akan menjadi edisi terakhir yang digelar pada tahun ganjil, sebelum beralih ke tahun genap dengan penyelenggaraan edisi berikutnya pada 2032, yang hingga kini belum ditentukan lokasinya.

Turnamen Asia ini kembali ke tahun genap untuk pertama kalinya sejak tahun 2004.

Statuta yang telah diamendemen ini bertujuan untuk memastikan pemilihan Asia tetap selaras dengan jadwal turnamen benua, sehingga memungkinkan Komite Eksekutif untuk terus mengawasi penyelenggaraan kompetisi pada tahap-tahap krusialnya, serta mewujudkan stabilitas dalam keputusan administratif dan operasional.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, menegaskan bahwa persetujuan Kongres merupakan langkah untuk memperkuat sistem tata kelola, serta menjaga transparansi dan kesinambungan, demi masa depan sepak bola di benua ini.

Sheikh Salman dalam pidatonya di hadapan Kongres mengatakan bahwa keputusan ini memperkuat tata kelola dan memastikan regulasi tetap jelas serta sesuai dengan tujuannya, seraya menambahkan bahwa fase mendatang menuntut fokus pada kepentingan kolektif sepak bola Asia, serta terus mengukuhkan nilai-nilai transparansi, persatuan, dan inklusivitas.

Pemilihan 2027

Berdasarkan pengaturan baru ini, pemilihan untuk jabatan-jabatan kepemimpinan utama di AFC akan digelar pada tahun 2027, sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan dalam statuta, namun para pemenang tidak akan langsung menduduki jabatan mereka begitu terpilih, karena masa jabatan mereka mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2028, dan berlangsung hingga tahun 2032.

Sebaliknya, para pejabat saat ini, yang terpilih untuk periode 2023 hingga 2027, akan terus menjalankan tugas mereka sampai akhir tahun 2027, sesuai dengan masa jabatan yang diberikan kepada mereka.

AFC menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rincian tambahan mengenai pemilihan mendatang akan diumumkan pada waktu yang tepat, di saat amendemen baru ini membuka jalan untuk menata ulang hubungan antara jadwal agenda pemilihan dengan turnamen terpenting di level tim nasional di benua ini.