Pelatih Portugal Jorge Jesus, pelatih Portugal, mengumumkan daftar resmi timnas Portugal untuk jeda internasional mendatang.

Timnas Portugal tersingkir dari kompetisi Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar setelah kalah 0-1 dari Spanyol, yang sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo di turnamen yang sebelumnya sudah ia umumkan akan menjadi yang terakhir dalam kariernya di Piala Dunia.

Namun sang bintang asal Madeira hingga kini belum mengumumkan pengunduran dirinya dari level internasional usai berakhirnya keikutsertaan Portugal di Piala Dunia terakhir tersebut.

Jesus memutuskan untuk memberi Ronaldo kesempatan menulis babak baru dalam sejarahnya bersama timnas Portugal, setelah memanggilnya untuk membela Portugal pada jeda internasional mendatang.



Berikut daftar lengkap timnas Portugal:

Penjaga gawang: Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Pertahanan: Joao Cancelo - Diogo Dalot - Ruben Dias - Tomas Araujo - Renato Veiga - Goncalo Inacio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Tengah: Joao Palhinha - Ruben Neves - Vitinha - Joao Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Serangan: Francisco Conceicao - Francisco Trincao - Rafael Leao - Pedro Neto - Joao Felix - Cristiano Ronaldo - Goncalo Ramos - Fabio Silva.



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