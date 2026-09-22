Keputusan resmi diumumkan ke publik: revolusi senyap yang membentuk ulang sepak bola Brasil

Federasi Sepakbola Brasil memutuskan untuk mengurangi jumlah pemain asing yang boleh diturunkan klub-klub dalam pertandingan divisi pertama dan kedua, dengan penerapan keputusan tersebut secara bertahap mulai tahun 2027 hingga mencapai batas baru pada 2030.

Menurut pernyataan Federasi Brasil, langkah ini bertujuan untuk memperluas peluang bermain bagi para pemain yang menjalani pembinaan di dalam Brasil, serta membatasi sebagian lonjakan besar jumlah pemain profesional asing di liga dalam beberapa tahun terakhir, bersamaan dengan pengalokasian porsi yang meningkat dari skuad klub untuk pemain Brasil di bawah 23 tahun.

Berdasarkan aturan baru, batas maksimum jumlah pemain asing yang boleh diturunkan dalam sebuah pertandingan akan berkurang dari 9 pemain saat ini menjadi 8 pemain pada tahun 2027, lalu 7 pada 2028, dan 6 pada 2029, sebelum akhirnya menetap pada 5 pemain pada 2030, yakni batas yang berlaku hingga tahun 2022.

Selain itu, mulai tahun 2027, klub-klub akan diwajibkan mengalokasikan sebagian dari daftar pendaftaran yang berisi 50 pemain untuk pemain yang berusia di bawah 23 tahun.

Jatah tersebut akan meningkat secara bertahap dari 20 pemain pada 2027 menjadi 21 pada 2028, lalu 23 pada 2029, hingga mencapai 25 pemain pada 2030.

Keputusan ini muncul di tengah peningkatan yang mencolok dalam jumlah pemain asing di Liga Brasil, setelah jumlah mereka naik dari 95 pemain pada tahun 2022 menjadi 162 pemain pada 2025, menurut sebuah studi yang diterbitkan Federasi Sepakbola Brasil.

Sebanyak 146 pemain asing juga turut bermain dalam pertandingan-pertandingan musim ini, sementara terdapat 13 pemain lainnya yang masuk dalam skuad klub namun belum menjalani pertandingan pertama mereka hingga saat ini.

Helder Mello, CEO Federasi Sepakbola Brasil, mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini "tetap mempertahankan jumlah pemain asing yang besar", seraya menjelaskan bahwa pengurangan jumlah pemain dan penyesuaian aturan pendaftaran bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pemain di bawah 23 tahun, serta meningkatkan level teknis tim-tim Brasil dalam jangka menengah dan panjang.

Usulan ini datang berdasarkan rekomendasi dari gerakan klub-klub pembinaan, dalam rapat-rapat kelompok kerja utama Brasil, sebelum akhirnya memperoleh persetujuan dari 40 klub dan federasi Brasil, berbanding dua suara yang menolak.

Keputusan ini juga terkait dengan tingginya rata-rata usia pemain di Liga Brasil, yang mencapai 28,5 tahun, dibandingkan 27 tahun di Spanyol, 26,4 di Inggris, 26,3 di Jerman, 26,1 di Italia, dan 26 tahun di Prancis.

Keputusan ini juga membawa dimensi ekonomi, mengingat para pemain yang berusia di bawah 20 tahun menyumbang 50,1% dari pendapatan yang diraih Brasil dari transfer pemain ke luar negeri selama periode antara tahun 2016 dan 2025.

Pembatasan peluang bermain bagi talenta muda dapat berdampak pada kemampuan klub untuk mengembangkan pemain dan memasarkan mereka ke klub-klub luar negeri.

Rata-rata pemain asing yang terdaftar dalam daftar pertandingan Liga Brasil saat ini mencapai 5,4 pemain per pertandingan, menurut analisis yang mencakup 219 pertandingan, sebuah angka yang lebih rendah dari batas maksimum yang diperbolehkan saat ini, yaitu 8 pemain.