Keputusan resmi... Apakah jumlah pemain asing di Liga Saudi akan bertambah pada musim baru?

Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah mengambil keputusan resmi terkait penambahan jumlah pemain asing di Liga Roshen pada musim depan 2026-2027, setelah munculnya beberapa seruan untuk hal tersebut, menyusul tersingkirnya tim nasional Arab Saudi dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup.

Jurnalis olahraga Saudi, Khalid Al-Shneif, sebelumnya telah meminta agar jumlah pemain asing ditingkatkan menjadi 10 pada musim depan, yang diperbolehkan masuk dalam daftar pertandingan, guna meningkatkan daya saing di Liga Saudi dan mendorong para pemain lokal untuk menjadi profesional.

Namun, surat kabar Saudi “Al-Riyadiah” mengungkap keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Saudi dan telah dikirimkan kepada klub-klub, yang menetapkan bahwa setiap tim tetap diperbolehkan memiliki 10 pemain asing, di antaranya dua pemain yang lahir pada tahun 2005 atau setelahnya, serta seorang pemain profesional kelahiran Saudi yang lahir pada tahun 2000.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa keputusan tersebut menegaskan tidak diperbolehkan bagi tim mana pun untuk memasukkan lebih dari 8 pemain asing dalam daftar pertandingan di Liga Roshen, sementara hal ini hanya diizinkan di dua turnamen, yaitu Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin dan Piala Super Saudi.

Setiap tim diperbolehkan mendaftarkan minimal 16 pemain dan maksimal 25 pemain, dan setiap klub dapat mengabaikan ketentuan mengenai pemain yang lahir di tahun tertentu, serta menggantinya dengan pemain Saudi dalam daftar tersebut.