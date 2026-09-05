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Vincent KompanyGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Keputusan rasional": Kompany Jelaskan Alasan Menempatkan Kane dan Olise di Bangku Cadangan

Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Champions League
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
Jerman
Norwegia
Belgia
Inggris
Prancis

Pelatih asal Belgia itu menyoroti sejumlah hal positif

Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, menjelaskan alasan tidak menurunkan Harry Kane dan Michael Olise sebagai starter dalam hasil imbang tanpa gol melawan Schalke, Sabtu ini, pada pekan kedua Liga Jerman.

Kompany berkata, dalam pernyataan pers usai pertandingan: "Itu hanya sebuah keputusan yang rasional. Mereka kembali sangat, sangat terlambat dari liburan, dan pertandingan melawan Osnabrück menguras banyak energi mereka."

Ia melanjutkan: "Prioritasnya adalah mereka tersedia untuk laga itu (pertandingan Osnabrück), karena itu adalah duel di Piala Jerman. Kemudian saya harus mengambil keputusan soal pertandingan hari ini. Mereka masih belum siap secara memadai untuk menanggung beban fisik penuh. Itu adalah keputusan yang rasional."

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Mengenai hasil pertandingan, pelatih asal Belgia itu berkata: "Setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Sayangnya, cerita hari ini adalah kami tidak mampu mencetak gol. Ini tidak mengurangi penampilan Schalke. Mereka benar-benar berjuang dengan keras, dan menutup ruang dengan baik."

Ia menambahkan: "Di sisi lain, tekanan balik yang kami lakukan hari ini luar biasa, dan kami tidak membiarkan mereka menciptakan peluang apa pun. Kami juga menciptakan banyak peluang jelas di hadapan pertahanan yang rapat, jadi ada pula hal-hal positif."

Kompany melanjutkan: "Pada akhirnya, hasilnya adalah apa adanya. Di Bayern Munich, Anda tidak bisa merasa senang kecuali jika Anda menang."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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