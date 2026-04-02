Di tengah ketegangan yang melanda benua Afrika, muncul sebuah keputusan yang mengembalikan tim nasional Senegal ke jalur perebutan gelar sepak bola paling bergengsi.

Keputusan ini diambil beberapa bulan setelah peluit akhir Piala Afrika, yang diwarnai peristiwa dramatis, dan dimenangkan oleh "Singa Teranga" atas timnas Maroko yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Presiden Republik Senegal, Bassirou Diomaye Faye, menepati janjinya dengan memutuskan untuk membagikan hadiah uang yang sangat besar kepada para pemain "Singa", menurut surat kabar lokal "wiwsport".

Langkah ini diambil di tengah krisis rumit yang mengguncang dunia sepak bola Afrika, yang bermula dari final turnamen yang digelar di Rabat antara Senegal dan Maroko.

Pertandingan tersebut diwarnai peristiwa dramatis di menit-menit akhir, termasuk protes keras, penghentian sementara pertandingan, dan keputusan wasit yang kontroversial yang memicu banding resmi dari pihak Maroko.

Seiring berjalannya waktu, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengeluarkan keputusan disiplin yang membuka kembali kasus perebutan gelar juara, yang memicu gelombang kontroversi hukum dan media di antara kedua belah pihak. Dampaknya meluas hingga ke lingkaran federasi dan pemerintah, bahkan sampai pada tahap pengajuan banding ke badan-badan internasional.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bonus sebesar 75 juta franc Afrika (sekitar 134 ribu dolar AS) telah ditransfer kepada setiap pemain timnas Senegal, sebagai penghargaan atas prestasi mereka di Piala Afrika 2025.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Presiden Faye telah menepati janji yang ia sampaikan selama upacara resmi di Istana Kepresidenan, di mana komitmen tersebut juga mencakup pemberian sebidang tanah seluas 1.500 meter persegi kepada setiap pemain di kawasan pesisir "Petit-Cote".

Dia menegaskan bahwa transfer dana tersebut dilakukan beberapa hari sebelum pertandingan persahabatan yang dilakoni tim nasional Senegal melawan Peru di Stadion Prancis, yaitu sekitar dua bulan setelah berakhirnya turnamen kontinental "CAN".

Perlu dicatat bahwa krisis ini tidak hanya terbatas pada aspek olahraga, melainkan telah berkembang menjadi perselisihan kontinental yang lebih luas, yang mencakup saling tuduh dan campur tangan politik dari beberapa negara Afrika. Hal ini mencerminkan kedalaman persaingan dan sensitivitas seputar gelar "Piala Afrika", yang seringkali melampaui sekadar hasil pertandingan.