Thibaut Courtois, kiper Real Madrid dan timnas Belgia, memutuskan untuk menangguhkan sementara karier internasionalnya, yang membuatnya absen bersama timnas negaranya dalam kompetisi UEFA Nations League, termasuk dua laga melawan Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada 28 September dan 5 Oktober mendatang.

Kiper berkebangsaan Belgia berusia 34 tahun itu menjelaskan, sebagaimana disorot oleh jaringan RMC bahwa keputusan itu diambil setelah diskusi dengan pelatih baru timnas Belgia, Marc van Bommel.

Courtois mengatakan, setelah kemenangan Real Madrid atas Inter Milan (2-1) di Liga Champions Eropa: "Saya akan tersedia lagi selama babak kualifikasi menuju Piala Eropa, tetapi Marc van Bommel memberi tahu saya bahwa dia tidak bisa menjamin saya akan bermain sebagai pemain inti."

Dalam ketiadaan Courtois, Van Bommel mungkin akan mengandalkan Senne Lammens, kiper Manchester United, atau Mike Penders, kiper Chelsea.

Courtois diperkirakan akan kembali masuk dalam perhitungan timnas Belgia selama babak kualifikasi menuju Piala Eropa 2028, di mana ia akan berupaya merebut kembali posisinya sebagai penjaga gawang utama Belgia.

Perlu dicatat bahwa Courtois tengah dalam kondisi cemerlang bersama Real Madrid di musim baru ini, meski penampilan tim naik-turun.

Kiper berkebangsaan Belgia itu telah menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan melawan Inter Milan tadi malam, Selasa, di ajang kontinental tersebut, dengan menepis 7 bola, sehingga mengamankan tiga poin untuk Los Blancos.

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