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Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, menghadapi ujian penting dalam perjalanan kariernya bersama klub Catalan tersebut, setelah peluangnya untuk mendapatkan menit bermain reguler bersama tim utama menjadi terbatas, meski klub menaruh harapan besar pada perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan.

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Berdasarkan apa yang diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Barcelona mungkin akan mengizinkan penyerang asal Mesir itu pergi dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas mendatang, demi mencari klub yang memberinya kesempatan bermain secara berkelanjutan, setelah sejauh ini ia belum memperoleh ruang yang cukup untuk membuktikan kemampuannya bersama tim utama.

Fabrizio menjelaskan bahwa Barcelona tidak akan mengambil keputusan secepatnya mengenai masa depan Hamza Abdelkarim, dengan kemungkinan besar ia akan tetap bertahan hingga akhir musim ini, sembari situasinya akan dievaluasi kembali pada musim panas, untuk menentukan apakah peminjaman merupakan pilihan terbaik bagi perkembangannya.

12 menit yang mengungkap realita menit bermainnya

Meskipun Hamza Abdelkarim menempati puncak daftar pencetak gol Barcelona selama periode persiapan musim ini, penampilannya dalam pertandingan resmi bersama tim utama tetap terbatas, karena ia hanya tampil dalam dua pertandingan di LaLiga, keduanya sebagai pemain pengganti, dengan total hanya 12 menit.

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Angka-angka ini menempatkan sang pemain di hadapan tantangan untuk mendapatkan kesempatan lebih besar, di saat Barcelona terus memperlakukannya sebagai salah satu talenta yang diandalkan untuk masa depan, dan bukan pemain yang ingin dilepas.

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Klub Catalan itu telah bergerak pada September lalu untuk mengamankan masa depan penyerang Mesir tersebut, setelah memperpanjang kontraknya, disertai peningkatan gajinya serta menaikkan nilai klausul penalti, sebagai antisipasi terhadap minat klub-klub dari Italia, Jerman, dan Inggris atas jasanya.

Minat Como yang tidak berubah menjadi negosiasi

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Nama klub Italia, Como, muncul dalam lingkaran perbincangan mengenai masa depan Hamza Abdelkarim, setelah sejumlah laporan menyebarkan kabar tentang ketertarikannya untuk merekrut sang pemain, namun Romano menegaskan dengan mengutip sumber-sumber yang dekat dengan penyerang Mesir itu bahwa kabar tersebut tidak mencerminkan adanya negosiasi yang nyata.

Ia juga menjelaskan bahwa manajemen Barcelona belum menerima kontak apa pun dari Como mengenai sang pemain, seraya menunjukkan bahwa klub Italia itu sebenarnya telah memiliki opsi di lini serang, di antaranya Tasos Douvikas dan Moise Kean.

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Dengan demikian, masa depan Hamza Abdelkarim tidak terkait dengan kepindahan yang sudah pasti ke Como, melainkan dengan keputusan yang menanti untuk diambil Barcelona pada musim panas, antara mempertahankannya dalam jajaran tim utama atau meminjamkannya ke klub lain, agar ia mendapatkan peluang bermain yang ia butuhkan pada fase perjalanan kariernya ini.