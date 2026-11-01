José Mourinho tidak membiarkan satu detail pun berjalan apa adanya di dalam Real Madrid, bahkan hingga cara para pemainnya berinteraksi dengan wasit. Pelatih asal Portugal itu merancang rencana khusus untuk menghadapi regulasi baru yang membatasi hak berbicara dengan wasit pertandingan hanya kepada para kapten tim, dan ia memilih gelandang Prancis, Aurélien Tchouaméni, untuk menjadi penghubung antara para pemain dan wasit di dalam lapangan.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", regulasi baru tersebut memaksa Mourinho untuk menata ulang peran-peran di dalam tim serta menetapkan mekanisme yang jelas untuk berkomunikasi dengan wasit, terutama karena kiper utamanya, yang mengenakan ban kapten pertama, tidak dapat terus-menerus berpindah ke berbagai sudut lapangan untuk berbicara dengan mereka.

Dengan absennya Federico Valverde karena cedera dan Vinicius Junior karena hukuman larangan bermain, yang keduanya merupakan kapten Real Madrid, Mourinho memutuskan untuk memberikan status resmi kepada Tchouaméni yang menjadikannya satu-satunya pemain di dalam lapangan, selain kapten tim, yang berwenang berbicara dengan wasit.

Aturan baru ini tidak menyisakan ruang untuk penafsiran, sebab pemain lain mana pun yang mencoba mendekati wasit untuk menekannya, memberinya isyarat, atau memprotes keputusannya, selain sang kapten dan Tchouaméni, akan berisiko menerima kartu kuning langsung.

Pemilihan gelandang Prancis itu bukanlah hal yang acak, karena posisinya di jantung lapangan membuatnya selalu dekat dengan area perselisihan dan benturan, selain kemampuannya untuk turun tangan pada momen-momen yang menuntut komunikasi dengan wasit.

Mourinho mengandalkan pengalaman dan ketenangan Tchouaméni dalam menjalankan tugas ini, untuk menyampaikan protes dan tuntutan tim dengan cara yang memadukan sikap hormat dan ketegasan, sehingga gelandang Prancis itu menjadi semacam "kapten bayangan" bagi pelatih asal Portugal tersebut, serta suara resminya di dalam lapangan dalam berurusan dengan wasit.