Bagikan Ikuti GOAL di Google

Eder Militao kini menghadapi tantangan berat untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti Real Madrid. Kondisi fisiknya dalam beberapa penampilan terakhir memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk segera kembali ke performa terbaiknya, sementara Jose Mourinho telah menetapkan duet bek tengah lain untuk memimpin lini belakang tim.

Iklan

Surat kabar Spanyol “Defensa Central” melaporkan bahwa bek asal Brasil itu baru tampil dalam 3 pertandingan dengan total 140 menit. Hal itu mencerminkan minimnya menit bermain serta belum tercapainya kesiapan teknis dan fisik yang dibutuhkan. Media tersebut menambahkan bahwa penampilannya melawan Eindhoven menunjukkan ia masih jauh dari performa terbaiknya, meski ada harapan ia mampu merebut kembali posisinya di tim.

Tugas Militao semakin sulit mengingat penampilan apik Ibrahima Konate dan Dean Huijsen. Duet tersebut menjadi pilihan utama Mourinho di posisi bek tengah dalam sebagian besar pertandingan, karena pelatih asal Portugal itu menilai keduanya saat ini yang terbaik dari segi kebugaran fisik dan kemampuan menjalankan instruksi taktik. Hal itu memberi mereka keunggulan yang jelas dalam persaingan memperebutkan tempat di susunan pemain inti.

Persoalannya tidak terletak pada kemampuan teknis Militao, yang menjadikannya salah satu bek terbaik di dunia ketika ia dalam kondisi prima, melainkan pada riwayat cedera yang menghambat kariernya dalam beberapa tahun terakhir dan memengaruhi konsistensinya di lapangan.

Selain itu, proses pemulihannya yang bertahap menuntut staf pelatih untuk menanganinya dengan hati-hati, demi menghindari cedera kambuh yang bisa membuatnya absen lebih lama dari kompetisi.

Iklan Iklan

Di sisi lain, bek asal Brasil itu tetap bertekad memanfaatkan peluangnya untuk kembali memainkan peran penting bersama Real Madrid, meski menyadari ketatnya persaingan dengan kehadiran Konate dan Huijsen, ditambah Antonio Rudiger. Rudiger masih mampu memberikan kontribusi bagi tim dalam sejumlah pertandingan, meskipun kondisi fisiknya menurun dibandingkan masa-masa sebelumnya, dan hal itu semakin memperbesar tantangan bagi Militao.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 ALA Tonton

Kontrak sang pemain bersama Real Madrid berlaku hingga 2028, dan saat ini ia tidak berpikir untuk meninggalkan klub. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk hengkang pada musim panas mendatang jika tidak mendapatkan menit bermain yang cukup dan terus mencari peran yang lebih besar di tim. Namun, sikapnya saat ini menunjukkan tekadnya untuk terus bersaing. Ia terus berlatih dan berupaya memperbaiki kondisi fisiknya, selain juga menjalin hubungan yang baik dengan Mourinho.

Keputusan akhir mengenai masa depan Militao di susunan pemain inti akan bergantung pada apa yang ia tunjukkan dalam beberapa bulan ke depan, serta kemampuannya memulihkan kebugaran tanpa mengalami cedera baru. Mourinho harus menyeimbangkan antara memanfaatkan potensi bek asal Brasil itu dan menjaga stabilitas lini belakang, di tengah gemilangnya Konate dan Huijsen, sementara hingga kini belum ada jaminan Militao mampu merebut tempat salah satu dari mereka pada awal 2027.