Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1082223546.jpgIcon Sportswire

Diterjemahkan oleh

Keputusan Messi Mengguncang Flick: Pelatih Barcelona Buka Suara dengan Kata-Kata yang Menyentuh

Barcelona
L. Messi
H. Flick
Spanyol
Argentina
Jerman

Apa yang dia katakan?

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkapkan kesedihannya atas keputusan bintang Argentina Lionel Messi untuk mengakhiri kariernya di tim nasional. Ia menegaskan bahwa mantan kapten Argentina itu akan tetap menjadi pemain terbaik di dunia di matanya, setelah Messi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional negaranya menyusul karier bersejarah yang penuh dengan pencapaian.

Flick berkata, menanggapi keputusan Messi: "Dia adalah pemain terbaik di dunia. Dia pemain yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati penampilannya di Piala Dunia; sungguh hebat dan menakjubkan."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Di satu sisi, saya merasa sedih, tapi begitulah hidup. Dia telah menjalani karier yang luar biasa, dia yang terbaik, dan dia telah membuktikannya di Piala Dunia."

Keputusan Messi ini datang setelah karier internasional yang membentang selama sekitar 20 tahun, di mana ia menjalani 207 pertandingan bersama tim nasional Argentina dan mencetak 125 gol, meraih Piala Dunia 2022, serta Copa America dua kali, sebelum akhirnya menutup perjalanan internasionalnya usai final Piala Dunia 2026.

Messi sempat lama berjuang sebelum mencapai puncak kejayaan bersama Argentina, setelah kalah di final Piala Dunia 2014 dan sejumlah final Copa America, sebelum membawa negaranya meraih gelar juara kontinental pada 2021, kemudian menjadi juara Piala Dunia di Qatar pada 2022, yang menuliskan babak terpenting dalam karier internasionalnya.

LaLiga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google