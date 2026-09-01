Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkapkan kesedihannya atas keputusan bintang Argentina Lionel Messi untuk mengakhiri kariernya di tim nasional. Ia menegaskan bahwa mantan kapten Argentina itu akan tetap menjadi pemain terbaik di dunia di matanya, setelah Messi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional negaranya menyusul karier bersejarah yang penuh dengan pencapaian.

Flick berkata, menanggapi keputusan Messi: "Dia adalah pemain terbaik di dunia. Dia pemain yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati penampilannya di Piala Dunia; sungguh hebat dan menakjubkan."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Di satu sisi, saya merasa sedih, tapi begitulah hidup. Dia telah menjalani karier yang luar biasa, dia yang terbaik, dan dia telah membuktikannya di Piala Dunia."

Keputusan Messi ini datang setelah karier internasional yang membentang selama sekitar 20 tahun, di mana ia menjalani 207 pertandingan bersama tim nasional Argentina dan mencetak 125 gol, meraih Piala Dunia 2022, serta Copa America dua kali, sebelum akhirnya menutup perjalanan internasionalnya usai final Piala Dunia 2026.

Messi sempat lama berjuang sebelum mencapai puncak kejayaan bersama Argentina, setelah kalah di final Piala Dunia 2014 dan sejumlah final Copa America, sebelum membawa negaranya meraih gelar juara kontinental pada 2021, kemudian menjadi juara Piala Dunia di Qatar pada 2022, yang menuliskan babak terpenting dalam karier internasionalnya.