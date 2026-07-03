Keputusan mengejutkan yang sulit diterima... Kroasia mengecam wasit setelah golnya dianulir saat melawan Portugal

Gol yang dianulir timnas Kroasia di menit-menit akhir laga melawan Portugal memicu gelombang kemarahan yang luas di dalam negeri, setelah tim tersebut tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan kekalahan 2-1 di babak 32 besar, dalam pertandingan yang oleh media Kroasia dianggap sebagai salah satu pertandingan paling kontroversial terkait keputusan wasit di turnamen tersebut.

Kroasia sempat unggul 1-0, sebelum tim Portugal membalikkan keadaan melalui Cristiano Ronaldo dari tendangan penalti pada menit ke-68, lalu Gonzalo Ramos pada menit ke-94.

Sementara itu, para pemain Kroasia mengira mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+13 melalui gol Josko Gvardiol, namun teknologi video (VAR) turun tangan untuk menganulir gol tersebut dengan alasan offside, sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas.

Alasan FIFA

Menurut Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), keputusan pembatalan gol tersebut didasarkan pada data teknologi “bola terhubung”, yang menegaskan bahwa penyerang Kroasia, Igor Matanović, menyentuh bola sebelum bola tersebut sampai ke Gvardiol, yang membuat Mario Pašalić berada dalam posisi offside, sehingga wasit memutuskan untuk membatalkan gol tersebut setelah meninjau ulang tayangan ulang melalui layar VAR.

FIFA menjelaskan dalam pernyataannya: "Berdasarkan data yang disediakan oleh teknologi 'Ball-in-Play' yang terintegrasi di dalam bola, terungkap bahwa pemain Kroasia Igor Matanović (nomor 20) menyentuh bola selama serangan yang berujung pada gol ke gawang Portugal, sehingga memungkinkan wasit mendeteksi situasi offside dengan tepat dan membatalkan gol tersebut. Selain itu, sensor IMU yang terdapat di dalam bola 'Trionda' mampu mendeteksi sentuhan paling halus, dan memberikan data yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal akurasi kepada wasit untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat."

Kegemparan di Media Kroasia

Meskipun ada klarifikasi dari “FIFA”, pernyataan tersebut gagal meredakan kemarahan di Kroasia, karena media lokal melancarkan serangan tajam terhadap tim wasit, dengan menganggap tim nasional mereka diperlakukan tidak adil pada salah satu momen paling sensitif di turnamen tersebut.

Surat kabar “Sportske Novosti” menulis bahwa timnas Kroasia “menghancurkan diri sendiri, namun wasit menjebaknya,” sambil menambahkan: “Segalanya diputuskan melawan kami. Pertandingan ini akan tetap terngiang di ingatan, namun karena alasan yang buruk,” serta menilai bahwa pemilihan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik pertandingan “mencerminkan banyak hal yang kami saksikan.”

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa tim nasional mengira telah mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, sebelum menerima “kejutan yang jarang terjadi di dunia sepak bola,” dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai “kekejaman yang tak terlukiskan.”

Sementara itu, surat kabar “24 Sata” memilih judul yang tajam, dan menggambarkan keputusan wasit di masa tambahan waktu sebagai “keputusan mengejutkan yang akan sangat sulit diterima,” sambil menegaskan bahwa pertandingan tersebut berlangsung sangat ketat.

Sedangkan surat kabar “Večernji List” menilai bahwa Kroasia “tampil berani melawan Portugal setelah tiga golnya dianulir”, sementara “Slobodna Dalmacija” menyebutkan bahwa insiden tersebut “tidak dapat diputuskan hanya dengan mata telanjang”, dan menambahkan: “Kami hanya bisa mempercayai teknologi, tetapi hal itu tidak mengurangi kepahitan kekalahan.”

Di level tim nasional, pelatih Zlatko Dalić mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja wasit, dan berkata: “Wasitnya sangat buruk. Kami hampir tidak mendapatkan satu pun keputusan yang menguntungkan kami. Memang benar wasitnya buruk, tetapi kami kalah dalam pertandingan ini, dan kami tidak berhak mencari-cari alasan. Saya minta maaf.”

Sementara itu, kapten Luka Modrić mengkritik keputusan wasit, terutama mengenai tendangan penalti yang memberi Portugal gol penyama kedudukan, dengan menganggap bahwa teknologi video tidak digunakan dengan standar yang sama.

Modrić berkata: “Kami pantas mendapatkan lebih dari ini. Ada banyak hal yang tidak berpihak pada kami. Tendangan penalti itu… jika situasinya terbalik, VAR bahkan tidak akan ikut campur. Teknologi ini digunakan secara selektif, atau tergantung pada status tim. Seharusnya VAR hanya ikut campur saat ada pelanggaran yang jelas, sedangkan dalam situasi yang kontroversial, VAR tidak seharusnya berperan.”

Mengenai gol Javardiol yang dianulir, kapten Kroasia itu menambahkan: “Wasit mengatakan bahwa Matanović menyentuh bola, tetapi setelah menonton tayangan ulangnya, saya tidak melihat bukti apa pun yang menunjukkan bahwa dia menyentuhnya.”