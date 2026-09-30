Dalam langkah mengejutkan beberapa hari sebelum jadwalnya, tim nasional Tunisia memutuskan membatalkan laga uji coba yang dijadwalkan melawan tim nasional Mali, akibat krisis cedera yang menerpa skuad Tunisia serta kekhawatiran akan dampak negatif hasil pertandingan terhadap peringkat timnas di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Federasi Sepak Bola Tunisia, dalam pernyataan resmi, mengumumkan pembatalan pertandingan yang semula dijadwalkan digelar pada 3 Oktober di Stadion Rades, sembari menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berkonsultasi dengan staf teknis timnas dan berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Mali.

Menurut sumber yang dekat dengan timnas kepada kantor berita "Reuters" hari Rabu ini, kekurangan pemain yang tersedia akibat cedera menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut, di samping risiko hasil yang bisa memengaruhi posisi Tunisia dalam peringkat FIFA.

Timnas Tunisia menempati peringkat ke-61 dunia dalam ranking FIFA, dan berupaya memulihkan momentum setelah awal yang mengecewakan di kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tunisia memulai perjalanannya di Grup Delapan dengan hasil imbang 1-1 melawan Uganda, sebelum bermain imbang 2-2 dengan Botswana pada Senin lalu, sehingga hanya meraih dua poin dari dua pertandingan.

Uganda memuncaki grup dengan empat poin, sementara Botswana menempati peringkat kedua dengan dua poin, unggul atas Tunisia berdasarkan selisih gol, sedangkan Libya berada di dasar klasemen grup dengan satu poin.

Perlu diingat bahwa dengan kepastian Uganda, negara tuan rumah bersama, mengamankan tempatnya di putaran final tahun 2027, hanya para pemuncak grup yang akan lolos ke turnamen tersebut.







