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imago-sport-1009493857.jpgZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh

Keputusan mengejutkan: Pengadilan Federal menguatkan hukuman larangan bermain untuk Ramadan Sobhi

R. Sobhi
Pyramids FC
Egypt
Premier League
Mesir

Apakah hubungannya dengan sepakbola telah berakhir?

Pengadilan Federal Swiss, pada hari Minggu ini, menolak banding Ramadan Sobhi, pemain Pyramids, atas keputusan penangguhannya selama 4 tahun akibat manipulasi sampel doping.

Berdasarkan putusan ini, Ramadan Sobhi tidak berhak menjalankan aktivitas apa pun yang berkaitan dengan sepak bola hingga tahun 2029.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional telah mengeluarkan putusan penangguhan Ramadan Sobhi selama 4 tahun pada November 2025; akibat manipulasinya terhadap sampel doping.

Ramadan Sobhi mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga pada bulan Juni lalu; guna meringankan hukuman.

Sobhi terikat kontrak dengan Pyramids hingga tahun 2028, namun kasus doping dan keputusan penangguhannya menyebabkan berlakunya kontrak tersebut terhenti selama masa hukuman.

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