Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, memutuskan untuk segera melakukan perubahan besar setelah kekalahan dari Al Hilal, dengan mengembalikan salah satu senjata serang paling berbahayanya ke susunan pemain inti pada laga Asia yang sangat dinanti.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" mengungkapkan bahwa Wissing telah memutuskan secara final untuk mengembalikan striker asal Nigeria, George Ilenikhena, ke dalam susunan pemain inti pada pertandingan mendatang menghadapi Shabab Al Ahli Dubai, dalam laga pekan kedua Liga Champions Asia Elite.

Keputusan pelatih Jerman itu datang setelah Ilenikhena dikeluarkan dari daftar pemain tim pada pertandingan terakhir melawan Al Hilal di Liga Roshn Saudi, yang berakhir dengan kekalahan Al Ittihad 3-2 di Kingdom Arena, dalam sebuah laga puncak yang berlangsung sangat menegangkan hingga detik-detik terakhir.

Al Ittihad berharap bisa meraih kemenangan atas Shabab Al Ahli Dubai untuk menebus kekecewaan para pendukungnya yang marah, serta segera memperbaiki jalannya setelah terjatuh dalam kekalahan dari rival tradisional mereka. Laga Asia ini dinilai sebagai kesempatan ideal untuk memulihkan kepercayaan para pemain dan membuka lembaran baru sebelum kembali ke kompetisi liga.



