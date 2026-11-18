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Asosiasi Liga Roshn Saudi membuat suporter Al-Ahli terkejut lewat sebuah keputusan mendadak menjelang laga klasiko melawan rival tradisional mereka, Al-Nassr.

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Al-Ahli akan menjamu rivalnya, Al-Nassr, lusa, Jumat, di Stadion Al-Inma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Sebanyak 48 jam sebelum pertandingan, surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah" melaporkan bahwa Asosiasi Liga Roshn menolak memberikan izin untuk spanduk yang diusulkan suporter Al-Ahli untuk dibentangkan di tribune Stadion Al-Inma saat laga klasiko melawan Al-Nassr.

Surat kabar tersebut tidak mengungkap alasan penolakan itu, tetapi memastikan bahwa asosiasi suporter Al-Ahli masih menunggu persetujuan atas tifo yang mereka ajukan untuk ditampilkan bersama spanduk tersebut, agar bisa dipasang di tribune Stadion Al-Inma besok, Kamis.

Menurut surat kabar itu, persetujuan atas tifo tersebut diperkirakan akan keluar dalam beberapa jam ke depan, tepatnya Rabu malam ini. Tifo itu dirancang sebagai bentuk dukungan untuk Kerajaan Arab Saudi.

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Hubungan antara Al-Nassr dan Al-Ahli diwarnai ketegangan besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Al-Ahli terdegradasi dari Liga Roshn ke Divisi Satu pada akhir musim 2021/2022.

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Tak lama setelah Al-Ahli terdegradasi, sebuah aplikasi layanan pesan-antar terkenal, yang saat itu menjadi sponsor stadion Al-Nassr, menayangkan iklan yang mengejek Al-Ahli atas degradasinya dengan menggunakan kacamata hitam.

Para rival mulai memprovokasi pemain Al-Ahli dengan cara tersebut sekitar empat tahun lalu, tepatnya pada pekan ke-30 sekaligus pekan terakhir Liga Saudi musim 2021/2022.

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Pada pekan itu, Al-Ahli bermain imbang tanpa gol melawan Al-Shabab, yang memastikan degradasi mereka ke Divisi Satu Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Suporter Al-Shabab pun merayakannya dengan mengenakan kacamata hitam.

Sejak saat itu, mengenakan kacamata hitam menjadi simbol ejekan terhadap suporter Al-Ahli, dan hal ini sengaja dimanfaatkan oleh suporter tim-tim rival.

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Suporter Al-Nassr menjadi pihak yang paling sering memanfaatkan selebrasi tersebut untuk memprovokasi suporter Al-Ahli, bahkan setelah Al-Ahli kembali promosi ke Liga Roshn pada 2023.

Berdasarkan laporan surat kabar Arab Saudi "Al-Weeam" sebelumnya, alasan suporter klub-klub rival memprovokasi Al-Ahli dengan mengenakan kacamata hitam berkaitan dengan degradasi tim tersebut ke Divisi Satu.

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Surat kabar itu menjelaskan bahwa penggunaan kacamata tersebut melambangkan pertandingan Divisi Satu yang digelar pada siang hari, berbeda dengan pertandingan Liga Roshn, sehingga suporter perlu mengenakan kacamata hitam saat menonton pertandingan.

Hal itu terus berlanjut hingga laga klasiko terakhir yang digelar pada 29 April lalu di Stadion Al-Awwal Park dalam lanjutan Liga Roshn, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Al-Nassr.

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Sejumlah laporan media saat itu mengungkap bahwa suporter Al-Nassr dilarang memasuki Stadion Al-Awwal Park dengan mengenakan kacamata hitam bertuliskan nama Liga Yelo, yang dirancang untuk mengejek Al-Ahli.

Laga klasiko mendatang melawan Al-Nassr memiliki arti penting bagi Al-Ahli, terutama karena akan menentukan peluang mereka untuk kembali bersaing dalam perburuan gelar Liga Roshn musim ini.

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Al-Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Saudi dengan 21 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal sembilan poin penuh dari Al-Hilal yang duduk di puncak klasemen.

Di sisi lain, Al-Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, terpaut dua poin dari Al-Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang berada di posisi kedua.