Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, telah memastikan status penyerang anyar asal Inggris-nya, Ollie Watkins, untuk tampil dalam laga El Clasico melawan rival tradisional, Al Ahli.

Al Hilal menjamu Al Ahli, hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" menyebutkan bahwa Inzaghi telah memutuskan untuk menurunkan Ollie Watkins sebagai starter dalam El Clasico, hanya beberapa jam setelah resmi merekrutnya.

Klub Al Hilal mengumumkan, kemarin lusa Minggu, perekrutan Ollie Watkins dari Aston Villa, dalam kesepakatan yang nilainya mencapai sekitar 60 juta euro, menurut yang diungkapkan sejumlah laporan media.

Dengan demikian, penyerang Inggris tersebut akan tampil untuk pertama kalinya bersama "Sang Pemimpin" sebagai starter, hanya 48 jam setelah proses perekrutannya.

Perlu diketahui bahwa Watkins akan menjadi penyerang utama Al Hilal pada musim baru, setelah kepergian para penyerang; striker asal Prancis Karim Benzema, pemain Uruguay Darwin Nunez, dan pemain Brasil Marcos Leonardo pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.