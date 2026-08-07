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Keputusan mengejutkan dari Spanyol yang membuat kalkulasi Celtic terhadap Haitham Hassan berantakan

Transfers
H. Hassan
Real Oviedo
Celtic
Segunda Division
Champions League Qualification
Mesir
Skotlandia

Pencoretan dari laga persahabatan

Kian jelas arah pergerakan Celtic untuk memperkuat posisi sayap, di mana pemain internasional Mesir, Haitham Hassan, bintang Real Oviedo, mendekati kepindahan ke Liga Skotlandia.

Negosiasi antara Celtic dan Real Oviedo terkait Haitham Hassan mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa jam terakhir, namun klub Spanyol itu menegaskan kepada situs CeltsAreHere bahwa belum tercapai kesepakatan resmi dan final antara kedua belah pihak hingga saat ini.

Menurut situs tersebut, kesepakatan sudah semakin dekat, tetapi sang pemain sayap masih tercatat sebagai pemain Oviedo, karena masih ada beberapa detail yang belum tuntas sebelum kepindahan rampung dan diperolehnya persetujuan akhir dari pemain untuk hengkang.

Situasi berkembang secara mencolok setelah Oviedo mengumumkan daftar 22 pemain untuk menjalani laga uji coba terakhir mereka sebelum bergulirnya musim 2026/2027 melawan Le Havre asal Prancis pada hari Sabtu, yang menyaksikan Haitham Hassan dicoret.

Situs tersebut menyebutkan bahwa sang pemain tidak mengalami cedera apa pun, sehingga absennya menjadi menarik perhatian, terlebih dengan sikapnya yang menyambut baik ide hengkang setelah timnya terdegradasi ke Divisi Dua Spanyol, seraya menegaskan dengan mengutip sumber di dalam klub Spanyol itu bahwa negosiasi masih berlangsung dan bahwa hal ini "akan memakan waktu".

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Laporan-laporan dari Skotlandia menunjukkan bahwa Celtic memutuskan untuk merampungkan kesepakatan senilai 9 juta pound sterling, dengan beberapa klausul akhir masih dalam pembahasan antara kedua klub selama beberapa hari mendatang.

Begitu tercapai kesepakatan final, langkah-langkah selanjutnya adalah pemain memperoleh izin meninggalkan Spanyol dan menjalani tes medis, sebelum penandatanganan kontrak dan pengumuman kepindahan secara resmi.

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