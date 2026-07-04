Keputusan mengejutkan dari Hossam Hassan menjelang laga melawan Argentina

Tim nasional sepak bola Mesir akan berangkat pada Sabtu malam ini menuju kota Atlanta, Amerika Serikat, sebagai persiapan untuk menghadapi pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Argentina, yang dijadwalkan pada Selasa mendatang, dalam laga yang dianggap sebagai tantangan terberat dalam perjalanan tim Firaun di ajang Piala Dunia.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, mengumumkan melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Mesir di Facebook bahwa rombongan akan berangkat dari Dallas tepat pukul 14.00 waktu setempat, atau pukul 22.00 waktu Kairo, sambil menambahkan bahwa staf pelatih telah memutuskan untuk memberikan istirahat penuh kepada para pemain hari ini tanpa sesi latihan.

Hassan menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan waktu istirahat ini diambil guna memberi para pemain kesempatan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah pertandingan yang melelahkan melawan Australia di babak 32 besar, yang menuntut usaha luar biasa selama 120 menit sebelum akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

Timnas Mesir berhasil merebut tiket lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan tim Australia melalui adu penalti, setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang menampilkan penampilan penuh perjuangan dari tim Firaun.

Mesir kini menghadapi tugas berat melawan Argentina, sang juara bertahan, dalam pertandingan yang memikul harapan seluruh rakyat untuk meraih prestasi bersejarah dengan mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Mesir.