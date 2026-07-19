Keputusan mengejutkan dari FIFA dan Gedung Putih: Argentina diizinkan kembali menampilkan spanduk yang kontroversial

FIFA dan Gedung Putih telah memberikan izin kepada Argentina untuk kembali menampilkan spanduk mengenai Kepulauan Falkland pada pertandingan final Piala Dunia melawan Spanyol. Sebelumnya, spanduk tersebut sempat menimbulkan kegemparan, namun pihak Argentina tetap mendapat izin untuk menggunakannya.

Berbagai media Inggris melaporkan bahwa Gedung Putih dan FIFA telah mengizinkan spanduk tersebut, yang ditampilkan setelah kemenangan di semifinal melawan Inggris (1-2), untuk digunakan kembali.

Saat merayakan lolosnya ke final, para pemain Argentina melakukan sesuatu yang dilarang menurut peraturan FIFA. Para pemain yang sedang merayakan itu memperlihatkan bendera bertuliskan ‘Las Malvinas son Argentinas’, yang artinya: Kepulauan Falkland adalah milik Argentina.

Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA telah menegaskan dalam peraturan bahwa ekspresi politik, menyinggung, dan diskriminatif di stadion dilarang. Hal ini mencakup, antara lain, bendera, spanduk, slogan, dan pakaian. Sanksi apa yang mungkin dijatuhkan kepada Argentina belum diketahui.

FIFA kemudian memulai penyelidikan resmi terhadap tim nasional Argentina. Menurut media Spanyol AS, secara teori ada dua kemungkinan sanksi: denda bagi Asosiasi Sepak Bola Argentina atau skorsing bagi para pemain yang terlibat.

Pada akhirnya, FIFA memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi olahraga sebelum final Piala Dunia melawan Spanyol. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut baru akan mengambil keputusan setelah turnamen berakhir. Berdasarkan preseden sebelumnya, sanksi finansial tampaknya menjadi opsi yang paling mungkin.

Andrew Giuliani, kepala satuan tugas FIFA di Gedung Putih, ikut campur dalam diskusi tersebut dan mendukung pihak Argentina. “Di sini, di Amerika Serikat, kami percaya pada hak-hak kami berdasarkan Amandemen Pertama. Ada ruang untuk menyampaikan pernyataan semacam itu.”