Keputusan mengejutkan... Allegri membenarkan pencoretan Liao dan Polisić saat melawan Napoli

Massimiliano Allegri, pelatih Milan, menegaskan bahwa timnya sudah tersingkir dari persaingan perebutan gelar Serie A musim ini.

Hal itu terjadi setelah Milan kalah 0-1 dari Napoli, hari Senin, pada pekan ke-31 Serie A.



Allegri mengatakan dalam pernyataan setelah pertandingan yang dilansir oleh jaringan "Dazn" Italia: "Perburuan gelar bukan untuk kami saat ini, tetapi masih ada pekerjaan yang harus kami lakukan untuk mencapai tujuan kami yaitu mengamankan tempat di Liga Champions".

Dia menambahkan: "Pertandingan ini minim peluang dan kami merasa satu momen saja bisa menentukan hasil, dan Napoli berhasil memanfaatkan situasi tersebut, meskipun pertahanan kami berada di posisi yang tepat saat gol tercipta. Kami seharusnya lebih cepat dalam mengakhiri serangan pada babak kedua, namun kami ragu-ragu dan memberi mereka kesempatan untuk menutup ruang."

Mengenai keputusan berani memainkan duet penyerang yang belum pernah bermain bersama sebelumnya, Allegri menjelaskan: "Saya rasa Nkonko dan Folkrug tampil bagus... Christopher bekerja untuk tim dan mendapat dua peluang, dan pemain dengan kualitasnya perlu mencetak salah satu dari peluang tersebut."



Getty Images

Dia melanjutkan: "Sepak bola adalah tentang situasi-situasi seperti ini dan seluruh tim bermain dengan baik. Kami membiarkan Spinazzola melepaskan satu tembakan di babak pertama, yang seharusnya tidak boleh lolos. Kami mengalami beberapa serangan balik dan merebut bola kembali 3 atau 4 kali di area mereka, tetapi kami melakukan kesalahan dalam mengoper bola dan kurangnya ketepatan ini berdampak besar. Kami harus memperbaiki diri untuk mencapai tujuan kami".

Mengenai kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 di masa depan, Allegri mengatakan: "Ini adalah formasi yang bisa kami coba, tetapi hal itu bergantung pada tingkat kesiapan para pemain, karena Pulisic baru kembali pada hari Jumat setelah jeda internasional, sedangkan Leao absen selama dua minggu dan hanya mengikuti dua sesi latihan parsial. Saya sebenarnya bisa memasukkannya lebih awal, tapi saya lebih memilih untuk mempertahankan formasi saat ini untuk sementara waktu. Sayangnya, Rafa memulai musim dengan baik tapi dia mengalami serangkaian cedera."

Dia menyimpulkan: "Inter unggul 9 poin dan Napoli berada di atas kami, jadi kami harus fokus pada diri sendiri dan menjalani setiap pertandingan satu per satu. Saat ini kami sedang menuju tujuan kami, tapi semuanya tidak akan ditentukan dalam satu atau dua minggu; kami perlu mempertahankan keunggulan kami dengan berusaha memenangkan pertandingan."



Baca juga: Napoli mematahkan impian Milan dalam persaingan gelar Serie A