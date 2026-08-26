Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-KSA-RIYADH-NASSRAFP

Diterjemahkan oleh

Keputusan mengejutkan: Al Nassr putuskan korbankan gelandang demi selamatkan anggaran

Transfers
A. Al-Hassan
A. Ghareeb
R. Najjar
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

untuk pendaftaran Gharib dan Al-Najjar

Dalam langkah mengejutkan yang mengungkap besarnya tekanan finansial di dalam tubuh klub Al Nassr Arab Saudi, sejumlah laporan media memastikan bahwa manajemen Al Alami berencana meminjamkan salah satu pilar utamanya selama bursa transfer yang tengah berlangsung.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" memastikan bahwa manajemen Al Nassr berencana meminjamkan gelandang Ali Al Hassan ke klub Al Fateh, sebagai bagian dari upayanya memperbaiki kondisi keuangan dan meringankan beban, di mana Al Fateh akan menanggung seluruh gaji pemain tersebut selama masa peminjaman.

Langkah terpaksa ini bertujuan untuk membuka ruang bagi pendaftaran duo Abdulrahman Ghareeb dan Raghad Al Najjar dalam anggaran, sekaligus menutup sebagian kewajiban finansial yang membebani klub, di tengah berlanjutnya pengawasan finansial ketat yang diberlakukan terhadap Al Nassr yang menghambat pergerakannya di bursa transfer.

Di sisi lain, tim pelatih yang dipimpin sang pelatih menerima suntikan moral besar, setelah kembalinya penjaga gawang Nawaf Al Aqidi untuk mengikuti latihan bersama pada hari Rabu, sebagai indikasi jelas kesiapannya menjaga gawang Al Alami dalam laga menghadapi Al Taawoun yang dinantikan pada hari Jumat.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Al Aqidi bukan satu-satunya yang kembali, karena latihan tersebut turut diikuti oleh bek asal Prancis Mohamed Simakan setelah pulih dari cedera, sehingga keduanya menjadi kandidat kuat untuk kembali ke skuad tim.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Al Aqidi dan Simakan diperkirakan akan menjalani tes fisik dan medis yang menentukan pada latihan hari Kamis, sebelum keputusan akhir diambil terkait kemampuan keduanya untuk tampil dalam laga yang dinantikan tersebut.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google