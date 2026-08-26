Dalam langkah mengejutkan yang mengungkap besarnya tekanan finansial di dalam tubuh klub Al Nassr Arab Saudi, sejumlah laporan media memastikan bahwa manajemen Al Alami berencana meminjamkan salah satu pilar utamanya selama bursa transfer yang tengah berlangsung.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" memastikan bahwa manajemen Al Nassr berencana meminjamkan gelandang Ali Al Hassan ke klub Al Fateh, sebagai bagian dari upayanya memperbaiki kondisi keuangan dan meringankan beban, di mana Al Fateh akan menanggung seluruh gaji pemain tersebut selama masa peminjaman.

Langkah terpaksa ini bertujuan untuk membuka ruang bagi pendaftaran duo Abdulrahman Ghareeb dan Raghad Al Najjar dalam anggaran, sekaligus menutup sebagian kewajiban finansial yang membebani klub, di tengah berlanjutnya pengawasan finansial ketat yang diberlakukan terhadap Al Nassr yang menghambat pergerakannya di bursa transfer.

Di sisi lain, tim pelatih yang dipimpin sang pelatih menerima suntikan moral besar, setelah kembalinya penjaga gawang Nawaf Al Aqidi untuk mengikuti latihan bersama pada hari Rabu, sebagai indikasi jelas kesiapannya menjaga gawang Al Alami dalam laga menghadapi Al Taawoun yang dinantikan pada hari Jumat.

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Al Aqidi bukan satu-satunya yang kembali, karena latihan tersebut turut diikuti oleh bek asal Prancis Mohamed Simakan setelah pulih dari cedera, sehingga keduanya menjadi kandidat kuat untuk kembali ke skuad tim.

Al Aqidi dan Simakan diperkirakan akan menjalani tes fisik dan medis yang menentukan pada latihan hari Kamis, sebelum keputusan akhir diambil terkait kemampuan keduanya untuk tampil dalam laga yang dinantikan tersebut.