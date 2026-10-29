Penyerang Al Ahli Saudi asal Inggris, Ivan Toney, mendapat pukulan berat setelah terancam absen membela timnas negaranya di ajang Piala Eropa "Euro 2028" akibat keputusan pengadilan.

Toney menjalani sidang di Pengadilan Mahkota Southwark di Inggris, hari Kamis ini, atas tuduhan penyerangan terhadap seorang pria bernama Saber da Silva di dalam sebuah kelab malam di ibu kota Inggris, London, pada tanggal 6 Desember lalu.

Jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa Ivan Toney membantah melakukan penyerangan terhadap pria tersebut di dalam kelab malam itu, serta menegaskan dirinya tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa hakim Chris Hehir menetapkan jadwal baru persidangan pada 12 Juni 2028, dengan pembebasan penyerang asal Inggris itu dengan jaminan tanpa syarat.

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Menurut surat kabar Inggris "The Sun", hakim meminta maaf atas penundaan yang begitu lama ini, ketika ia berkata: "Ini adalah jadwal yang sangat jauh, dan saya minta maaf untuk itu. Namun seperti yang Anda ketahui, pengadilan bekerja di bawah tekanan yang luar biasa."

Yang menarik, jadwal baru persidangan ini akan berlangsung saat gelaran Piala Eropa "Euro 2028", yang dituanrumahi oleh Kerajaan Inggris antara 9 Juni dan 9 Juli 2028.

Ivan Toney memimpikan tampil bersama timnas negaranya di turnamen Eropa tersebut, terutama setelah ia gagal mengamankan tempat inti di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, di mana "The Three Lions" meraih medali perunggu.