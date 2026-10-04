Federasi Sepakbola Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Minggu ini, menjelang laga melawan Arab Saudi di final Piala Teluk "Khaleeji 27", Selasa mendatang.

Timnas Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa jumlah suporter yang ingin melakukan perjalanan ke Kota Jeddah dengan pesawat khusus telah terpenuhi, untuk mendukung "Al-Abyadh" dalam laga yang dinanti melawan Arab Saudi.

Sebelumnya, Federasi Sepakbola Uni Emirat Arab telah menyediakan 6 pesawat khusus untuk mengangkut suporter ke Jeddah, sebuah langkah yang bertujuan memudahkan kehadiran para pendukung.

Namun, Federasi Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan baru yang menegaskan bahwa setelah antusiasme besar dari para suporter, diputuskan untuk menambah jumlah pesawat khusus menjadi 12 dari semula 6, guna melipatgandakan jumlah suporter yang mendukung tim di final.

Stadion Al-Inma di Kota Olahraga Raja Abdullah akan menjadi tuan rumah laga final pada Selasa mendatang.

Timnas Uni Emirat Arab mencapai partai final untuk keempat kalinya dalam sejarahnya, setelah melewati hadangan Oman dengan kemenangan tanpa balas satu gol.

Uni Emirat Arab merengkuh gelar sebanyak dua kali pada 2007 dan 2013, sementara Arab Saudi meraih piala sebanyak 3 kali, yang terakhir pada 2003.











