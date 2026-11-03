Keputusan mendesak dari Federasi Spanyol sebagai tanda berkabung atas meninggalnya Jesus

Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol mengumumkan penundaan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Selasa, dalam ajang Piala Raja Spanyol dan Piala Ratu, sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang klub Tenerife, pada usia 30 tahun, akibat dampak benturan keras yang dialaminya saat laga timnya menghadapi FC Andorra.

Federasi Spanyol menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa keputusan tersebut diambil sebagai ungkapan rasa hormat dan solidaritas setelah meninggalnya sang pemain, seraya menegaskan penundaan pertandingan babak pertama Piala Raja "Mapfre" dan ajang Piala Ratu "Iberdrola", yang sedianya digelar hari ini.

Selain itu, diputuskan pula pembatalan acara presentasi resmi di kota Almendralejo, terkait pertandingan persahabatan yang mempertemukan timnas Spanyol U-21 dengan timnas Jepang.

Federasi menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan jadwal baru untuk pertandingan-pertandingan yang ditunda dalam waktu dekat, bersama jadwal kompetisi yang telah disesuaikan, tanpa menetapkan waktu pengganti hingga saat ini.

Federasi menutup pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Jesus de Miguel, para sahabat, dan para penggemarnya, serta kepada klub Tenerife dan suporternya, seraya menegaskan bahwa keluarga besar sepak bola Spanyol berdiri bersama mereka di saat-saat sulit ini.