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Chris Waddle, mantan bintang timnas Inggris, menuntut agar Ben White dikenakan larangan seumur hidup untuk membela negaranya setelah mantan bek Arsenal itu absen dari timnas.

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Dalam wawancaranya dengan situsiGaming.com, Waddle mengkritik keputusan pelatih Inggris, Thomas Tuchel, yang memanggil pemain berusia 29 tahun itu, dan menegaskan bahwa para pemain yang menolak tugas internasional seharusnya tidak mendapatkan kesempatan lagi.

Ia melanjutkan: "Mungkin ada kekurangan pemain bek sayap, tetapi ketika salah satu dari mereka menolak bermain untuk tim nasional negaranya, seperti yang dilakukan Ben White pada Piala Eropa 2024, bagi saya itu setara dengan larangan seumur hidup."

Ia menambahkan bahwa harus dibubuhkan tanda bintang secara permanen di samping nama pemain mana pun yang menolak membela Inggris.

White mengakhiri isolasi internasional yang ia tetapkan sendiri pada Maret 2026, dengan menerima panggilan Tuchel untuk tampil dalam dua laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang.

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Sejak saat itu, ia kembali masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk laga-laga UEFA Nations League pada November melawan Kroasia dan Spanyol.

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Mencoret bintang-bintang papan atas

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, tidak ragu mengambil keputusan berani yang bisa memicu badai kontroversi di kalangan sepak bola Inggris, setelah ia mengumumkan daftar skuad timnas Inggris untuk menghadapi Kroasia dan Spanyol, yang menyaksikan absennya sejumlah nama besar yang biasa hadir dalam perhitungan The Three Lions.

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Pelatih Inggris itu mengejutkan publik dengan mencoret Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo, dan Nico O'Reilly karena alasan teknis dan taktis, dalam langkah yang mencerminkan keinginannya untuk menata ulang kekuatan timnas dan melanjutkan pelaksanaan proyeknya, meski harus mengorbankan beberapa bintang paling menonjol dari sepak bola Inggris.

Pencoretan Cole Palmer, bintang Chelsea, menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam pilihan Tuchel, setelah pelatih Jerman itu memutuskan untuk tidak memanfaatkan jasanya selama periode jeda internasional saat ini, sebagaimana Phil Foden, Kobbie Mainoo, dan Nico O'Reilly juga absen dari daftar.

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Sebaliknya, pilihan Tuchel membawa kabar gembira bagi sejumlah talenta muda, setelah ia untuk pertama kalinya memanggil Josh King, gelandang Fulham, dan Jobe Bellingham, bintang Borussia Dortmund sekaligus adik dari Jude Bellingham, yang juga akan hadir dalam daftar tersebut.

Skuad ini mencakup sejumlah bintang paling menonjol timnas, dipimpin oleh Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane, dan Trent Alexander-Arnold, di samping nama-nama lain seperti Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton, dan Rio Ngumoha, dalam rangka upaya Tuchel memberikan kesempatan kepada elemen-elemen baru dan meningkatkan persaingan di sejumlah posisi.

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Pilihan-pilihan ini muncul di tengah absennya sejumlah pemain penting yang menerpa jajaran timnas Inggris, terutama Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento, dan Alex Scott, yang memberikan kesempatan kepada beberapa wajah baru untuk tampil dengan kostum tim utama.

Di antara pencoretan nama sekelas Palmer dan Foden, serta pemanggilan talenta-talenta muda yang sebelumnya belum pernah mendapat kesempatan membela tim utama, tampaknya Tuchel tidak memperlakukan daftar skuad Inggris dengan logika nama besar, melainkan sesuai visi teknisnya dan kebutuhan tahap mendatang.