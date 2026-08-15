Belum terlalu lama berselang, Lutsharel Geertruida masih menjadi sosok yang terus dikaitkan dengan FC Bayern. Baik pada musim panas 2023 maupun pada musim dingin setelahnya, pemain Belanda itu dianggap sebagai kandidat transfer ke Munchen.

Rasanya nyaris tak ada sepekan berlalu tanpa kabar terbaru soal ketertarikan yang disebut-sebut datang dari raksasa Jerman itu. Seperti diketahui, transfer tersebut tidak pernah terwujud, meski kepindahan pada saat itu sebenarnya cukup masuk akal. Pasalnya, Geertruida memiliki profil pemain yang jarang ditemukan di level tertinggi sepakbola Eropa.

Pada awal 2024, saat masih berusia 23 tahun, ia menguasai hampir seluruh aspek seni bertahan. Bahkan lebih komplet lagi dibanding Benjamin Pavard, yang kepergiannya dari FCB terjadi tepat pada periode tersebut. Bermain di tengah, di kanan, maupun sebagai gelandang nomor enam, di atas kertas Geertruida bisa ditempatkan di mana saja selama tugasnya adalah mencegah kebobolan. Selain itu, ia juga memiliki fisik luar biasa dan kecerdasan bermain yang tinggi. Namun, ketertarikan itu tak pernah benar-benar konkret di Säbener Straße. Sebagai gantinya, raksasa Jerman itu mencari opsi lain. Mula-mula, pelatih saat itu Thomas Tuchel mendapatkan bek yang diinginkannya, Min-jae Kim, sebelum enam bulan kemudian Eric Dier dan Sacha Boey memperkuat lini belakang.

Geertruida menuntaskan musim bersama klub masa kecilnya, Feyenoord Rotterdam, lalu akhirnya tetap menemukan jalan ke Bundesliga. RB Leipzig menggelontorkan 20 juta euro. Yang semula terlihat berpotensi menjadi sebuah transfer murah yang sangat menguntungkan, dari sudut pandang klub Sachsen itu justru cepat berubah menjadi langkah yang keliru. Kini, Geertruida bahkan sudah menyandang status flop transfer.

Mengapa Lutsharel Geertruida gagal di RB Leipzig?

Dua tahun setelah kedatangannya, pemain yang kini berusia 26 tahun itu berada di jalur pinggir. Musim pertamanya berjalan lebih dari sekadar naik turun. Memang, Geertruida mencatatkan 35 penampilan dan langsung merebut tempat inti, tetapi ia kehilangan status itu saat pergantian tahun dan bahkan sempat menjalani beberapa pertandingan hanya dari bangku cadangan. Penurunannya itu bukan terutama disebabkan oleh kesalahan besar, melainkan lebih karena perbedaan pandangan. Lidah-lidah tajam bahkan akan menyebutnya sebagai penilaian yang sepenuhnya keliru dari pihak Leipzig.

Hanya dalam beberapa pekan, sudah terlihat bahwa Geertruida sama sekali tidak cocok dengan sistem pelatih RB saat itu, Marco Rose. Gaya bermainnya, yakni bergerak dari sisi kanan sebagai bek sayap yang masuk ke tengah, tidak diinginkan. Tuntutan untuk menjalankan tugas bertahan yang tetap sesuai posisi di sisi lapangan tak mampu ia penuhi. Harapan bahwa kesulitan adaptasi itu akan hilang dengan sendirinya seiring waktu ternyata sia-sia. Setelah paruh pertama musim yang biasa-biasa saja, seluruh pujian awal terhadapnya benar-benar habis.

Sampai-sampai, meski Rose berpisah dengan klub pada akhir musim, Geertruida tetap tidak mendapat kesempatan kedua di bawah penerusnya, Ole Werner. Sebaliknya, Leipzig mengatur kesepakatan peminjaman yang cukup menenangkan dengan tim promosi Premier League yang ambisius, AFC Sunderland. Hasilnya positif. Di Inggris, Geertruida mencatatkan 30 penampilan dan tampil cukup meyakinkan.

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Tidak punya masa depan di RB Leipzig: Bagaimana kelanjutan Lutsharel Geertruida?

Namun, opsi pembelian yang disepakati senilai 20 juta euro, jumlah yang sama seperti yang mengalir ke kota pelabuhan Belanda itu dua tahun sebelumnya, dianggap terlalu mahal oleh Saints. Mungkin juga karena Geertruida tidak benar-benar berkembang menjadi starter yang tak tergantikan. Meski begitu, ia tetap mendapat nominasi untuk Piala Dunia, sementara pemain-pemain ternama seperti Jeremie Frimpong (FC Liverpool) atau Matthijs de Ligt (Manchester United) tidak diperhitungkan oleh mantan pelatih timnas Ronald Koeman. Karena itu, di Leipzig mereka kemungkinan sudah sempat menggosok tangan kegirangan. Namun, kenaikan nilai pasar, seperti yang sering terjadi setelah nominasi Piala Dunia, tidak terwujud. Sebab, Geertruida tidak bermain satu menit pun.

Beberapa pekan kemudian, sangat diragukan Leipzig akan lolos dengan kerugian minimal dan mendapatkan kembali jutaan euro yang dikeluarkan untuk Geertruida. Menurut laporan media yang senada, memang ada ketertarikan dari Premier League dan Arab Saudi, tetapi negosiasi konkret disebut belum berlangsung. Sebaliknya, peminjaman ulang justru kian mungkin terjadi. PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam disebut menjadi dua klub yang paling mengincar potensi kesepakatan tersebut.

Bagi Geertruida, itu akan menjadi kepulangan bukan hanya ke negara asalnya. Namun juga ke liga tempat dirinya diduga memainkan jalan menuju radar FC Bayern dan pada akhirnya mengambil keputusan yang berakibat besar.

Lutsharel Geertruida: Statistik sebelum dan sesudah pindah ke RB Leipzig