Dengan tawaran pertama, Borussia disebut telah memicu kemarahan besar di Köln. Tawaran pekan lalu itu kabarnya jauh di bawah total paket yang kemungkinan diminta, yakni 50 juta euro. Meski begitu, baru-baru ini disebutkan bahwa optimisme besar tengah berhembus di BVB bahwa kesepakatan itu akan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Namun, dari sudut pandang Borussia, menurut laporan lain dari Bild hal itu juga penting. Sebab, secara internal para petinggi FC dikabarkan telah sepakat bahwa bahkan angka 50 juta euro yang diminta pun pada suatu titik tidak akan lagi cukup, jika transfer itu molor hingga mendekati akhir periode transfer.

Pada akhirnya, hal itu akan membuat klub kota katedral tersebut jauh lebih kesulitan untuk menemukan pengganti di detik-detik terakhir bursa transfer. "Ini juga selalu soal waktu: Jika kas Anda baru terisi dua hari sebelum penutupan transfer, pada saat itu uang itu juga tidak ada nilainya," jelas perencana skuad Köln, Tim Steidten. Selain itu, jika Köln memang sudah menemukan pengganti yang cocok, mereka juga harus membayar biaya transfer yang lebih besar, karena klub yang melepas pemain akan mengetahui kemampuan finansial baru mereka.

Steidten juga menegaskan bahwa pihak Köln sendiri tidak merasakan tekanan untuk bertindak: "Kami benar-benar santai soal itu. Said adalah pemain 1. FC Köln dan dia merasa sangat nyaman — dan kami pun sama nyamannya dengan Said, jadi saat ini sama sekali tidak ada alasan untuk membicarakan hal lain."

Sudah sepakat sejak berminggu-minggu? El Mala di ambang lonjakan gaji besar

Di sisi lain, El Mala sendiri kabarnya bukan hanya sudah melakukan pembicaraan dengan BVB, tetapi menurut Express dari Köln juga telah mencapai kesepakatan dengan para petinggi di balik layar sejak berminggu-minggu lalu.

Ibu Sabrina El Mala, yang disebut sempat menggagalkan kepindahan ke FC Brentford karena tidak adanya prospek di Liga Champions, juga dikabarkan berada dalam komunikasi erat dengan jajaran petinggi Dortmund.

Menurut rumor, semua pihak yang terlibat juga sudah menyepakati detail kontrak secara persis. Dengan demikian, pemain 19 tahun itu akan menerima kontrak lima tahun bersama Die Schwarzgelben. Pada musim pertamanya, pemain sayap kiri itu kabarnya akan menerima gaji 5,5 juta euro, yang dalam perjalanannya bisa meningkat menjadi 8,5 juta euro.

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BVB, News: Kessler buka pintu untuk transfer El-Mala

Terlepas dari semua hiruk-pikuk seputar dirinya, El Mala tidak memperlihatkan apa pun di lapangan latihan, sebagaimana ditekankan direktur pelaksana olahraga Thomas Kessler dalam wawancara dengan Kicker : "Dia bekerja sangat profesional setiap hari, terlibat sepenuhnya dan bagi kami dia adalah pemain dengan potensi luar biasa."

Berkat potensi tersebut, bagi Kessler hampir tidak mengejutkan "bahwa klub-klub lain tertarik pada pemain seperti itu dan berspekulasi soal dirinya". Namun, yang penting bagi bos FC itu adalah: "Situasinya tidak berubah. Said adalah pemain kami dan memiliki kontrak jangka panjang." Saat ini ia ingin fokus pada "apa yang ada di depan kami, dan kami senang bahwa Said adalah bagian penting dari tim kami".

Dalam percakapan tersebut, Kessler pada saat yang sama juga sengaja membiarkan pintu untuk transfer tetap terbuka: "Pada prinsipnya berlaku: Kami selalu mengambil keputusan demi kepentingan 1. FC Köln. Jika suatu saat tiba momen ketika baik kerangka olahraga maupun ekonomi benar-benar meyakinkan, tentu kami akan membahasnya." Menurutnya, saat ini momen itu belum datang.