Keputusan FIFA di Piala Dunia memicu kekhawatiran besar di kalangan tenaga medis: 'Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung'

Para ahli medis merasa khawatir dengan keputusan FIFA terkait botol air minum pribadi selama Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut mengumumkan bahwa penonton tidak diperbolehkan membawa botol air minum ke dalam stadion, namun menurut para ahli medis, hal itu merupakan ide yang buruk.

Beberapa minggu lalu, FIFA masih mengumumkan bahwa botol air minum yang dapat digunakan kembali dengan kapasitas maksimal satu liter akan diizinkan. Namun, minggu ini diketahui bahwa hal itu tidak lagi diperbolehkan.

FIFA ingin mencegah para penggemar melemparkan benda-benda seperti botol. Namun, keputusan untuk sama sekali tidak mengizinkan botol membuat para ahli medis terkejut.

Malcom Mistry, dosen universitas di London, dikutip oleh The Sun: “Ini adalah berita yang sangat mengkhawatirkan. Panas dan dehidrasi dapat menyebabkan penonton merasa pusing atau bahkan pingsan.”

“Jika orang tidak mendapatkan cairan yang cukup, hal itu dapat menyebabkan heatstroke, dengan konsekuensi yang berpotensi fatal. Orang-orang di stadion tidak akan berdiri dan mengantri di kios atau keran air. Mereka akan duduk di kursi mereka selama sekitar tiga jam, di tengah panas. FIFA mengambil risiko besar dengan ini.”

Oliver Gibson, seorang dokter dari London, juga tidak memahami keputusan FIFA. “Larangan penggunaan botol daur ulang oleh penonton meningkatkan risiko masalah terkait panas.”

“Panas dan dehidrasi meningkatkan beban pada jantung, dan hal ini berpotensi menyebabkan serangan jantung. Terutama orang tua, anak muda, dan orang dengan masalah kesehatan membutuhkan akses minum gratis tanpa harus menunggu,” tutup Gibson.